BIGMAMA、ニューアルバム『MOTHERLAND』リリース決定。毎年恒例“母の日”ライブの追加公演としてリリースツアー開催発表も
BIGMAMAが、4月29日にニューアルバム『MOTHERLAND』を配信リリースすることを発表した。
本作は、「音楽で奏でる空想遊園地」をテーマに活動してきた集大成として、絶叫系からPOPでファンタジーなアトラクションまで、各楽曲をテーマパークのアトラクションに見立て制作されたという。スリル、疾走感、多幸感をバイオリンの音色が増幅させ、そしてライブの熱量までを凝縮し、過去最高に“聴く”ことを超えて“体験型アルバム”に仕上がっているとのことだ。
さらに、2025年5月11日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催された“母の日”公演より、「Merry-Go-Round」「Time is like a Jet coaster」のライブ音源も収録されている。歓声とともに鳴り響くリアルな鼓動も、この“空想遊園地”を構成する重要な要素のひとつになっているという。
配信リリースは4月29日だが、特殊ジャケット仕様のCDはライブ会場・数量限定で販売される。
また、母の日から始まるツアーも開催決定したので、あわせてチェックしていただきたい。
◾️アルバム『MOTHERLAND』
2026年4月29日（木）配信リリース
2026年5月10日（日）ツアー会場限定CDリリース
※Zepp DiverCity公演よりライブ会場にて数量限定販売
※特殊ジャケット仕様
レーベル：FUSE RECORDS
▼収録曲
01.Welcome to Motherland
02.旋律迷宮
03.フリー・フォール
04.High-Spin Coffee-Cup
05.The Dinosaur Diner
06.Sink or Swim
07.SUBMARINE ERA
08.観覧車の上で僕らは
09.Mirror World
10.The Parade
11.Time is like a Jet coaster （2025.05.11 Zepp DiverCity(TOKYO)）
12.Merry-Go-Round （2025.05.11 Zepp DiverCity(TOKYO)）
◾️ツアー＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞
2026年
5⽉10⽇（⽇・母の日）Zepp DiverCity(TOKYO)
5月22日（金）福岡 OP’s (対バンあり)
6月11日（木）神戸 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎
6月12日（金）名古屋 NAGOYA JAMMIN’
6月25日（木）仙台 MACANA (対バンあり)
6月26日（金）HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
6月28日（日）大阪 Music Club JANUS
▼チケット
通常：5,500円（税込）
学⽣：3,300円（税込）
※全⾃由（⼊場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
※学⽣チケットは⼊場時に⾝分証明書の提⽰が必要
5/10（日）東京公演
チケット⼀般発売：2026年3⽉28⽇（⼟）10:00〜
5/22（金）〜6/28（日）公演
チケット FC先⾏：2026年3⽉27⽇（⾦）18:00〜 4⽉5⽇（⽇）23:59
https://fc.bigmama-web.com/
◾️ライブ情報
◆＜First Love is Never Returned #FLINR S/S TOUR 2026 “LEAP OUT”＞
2026年4月17日（金）
東京・Shibuya WWW
◆＜「I ROCKS 2026」 stand by LACCO TOWER＞
2026年4月18日（土）
群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎
◆＜Match Vox 22nd anniversary ハルカミライ x BIGMAMA＞
2026年4月22日（水）・23日（木）
東京・八王子Match Vox
関連リンク
◆BIGMAMA オフィシャルサイト
◆BIGMAMA オフィシャルFC