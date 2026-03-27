BIGMAMAが、4月29日にニューアルバム『MOTHERLAND』を配信リリースすることを発表した。

本作は、「音楽で奏でる空想遊園地」をテーマに活動してきた集大成として、絶叫系からPOPでファンタジーなアトラクションまで、各楽曲をテーマパークのアトラクションに見立て制作されたという。スリル、疾走感、多幸感をバイオリンの音色が増幅させ、そしてライブの熱量までを凝縮し、過去最高に“聴く”ことを超えて“体験型アルバム”に仕上がっているとのことだ。

ジャケット写真

さらに、2025年5月11日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催された“母の日”公演より、「Merry-Go-Round」「Time is like a Jet coaster」のライブ音源も収録されている。歓声とともに鳴り響くリアルな鼓動も、この“空想遊園地”を構成する重要な要素のひとつになっているという。

配信リリースは4月29日だが、特殊ジャケット仕様のCDはライブ会場・数量限定で販売される。

また、母の日から始まるツアーも開催決定したので、あわせてチェックしていただきたい。

◾️アルバム『MOTHERLAND』

2026年4月29日（木）配信リリース

2026年5月10日（日）ツアー会場限定CDリリース

※Zepp DiverCity公演よりライブ会場にて数量限定販売

※特殊ジャケット仕様

レーベル：FUSE RECORDS ▼収録曲

01.Welcome to Motherland

02.旋律迷宮

03.フリー・フォール

04.High-Spin Coffee-Cup

05.The Dinosaur Diner

06.Sink or Swim

07.SUBMARINE ERA

08.観覧車の上で僕らは

09.Mirror World

10.The Parade

11.Time is like a Jet coaster （2025.05.11 Zepp DiverCity(TOKYO)）

12.Merry-Go-Round （2025.05.11 Zepp DiverCity(TOKYO)）

◾️ツアー＜MOTHERLAND 〜The Climax Parade〜＞ 2026年

5⽉10⽇（⽇・母の日）Zepp DiverCity(TOKYO)

5月22日（金）福岡 OP’s (対バンあり)

6月11日（木）神戸 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

6月12日（金）名古屋 NAGOYA JAMMIN’

6月25日（木）仙台 MACANA (対バンあり)

6月26日（金）HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2

6月28日（日）大阪 Music Club JANUS ▼チケット

通常：5,500円（税込）

学⽣：3,300円（税込）

※全⾃由（⼊場整理番号付）

※ドリンク代別途必要

※学⽣チケットは⼊場時に⾝分証明書の提⽰が必要 5/10（日）東京公演

チケット⼀般発売：2026年3⽉28⽇（⼟）10:00〜 5/22（金）〜6/28（日）公演

チケット FC先⾏：2026年3⽉27⽇（⾦）18:00〜 4⽉5⽇（⽇）23:59

https://fc.bigmama-web.com/

◾️ライブ情報 ◆＜First Love is Never Returned #FLINR S/S TOUR 2026 “LEAP OUT”＞

2026年4月17日（金）

東京・Shibuya WWW ◆＜「I ROCKS 2026」 stand by LACCO TOWER＞

2026年4月18日（土）

群馬・メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎 ◆＜Match Vox 22nd anniversary ハルカミライ x BIGMAMA＞

2026年4月22日（水）・23日（木）

東京・八王子Match Vox