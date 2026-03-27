【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面ではポジティブにいましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分を守る考えが強くなります。合わない人と関わって様々なものをすり減らしたくないので、発言なども気を付けていくでしょう。仕事や公の場ではなるべく早く周囲のオーダーなどに応えていくようにします。のんびりしてしまってつけ込まれることがないように気を付けていくでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
前向きに過ごしていれば大概のことがスムーズにいきそうです。愚痴を増やしたりネガティブになると、相手の機嫌が悪くなります。自己コントロールが大事です。シングルの方は、無器用さが逆に長所な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の鈍臭さをいつもより目にします。
｜時期｜
3月31日 じっと待つ ／ 4月2日 怒ってみせる
｜ラッキーアイテム｜
テラス席
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞