【ミスド新作】3種のパイ＆涼風麺3種の飲茶が4月1日より登場「ミートソースとマッシュポテトパイ」など春夏メニューずらり
【モデルプレス＝2026/03/26】ミスタードーナツでは、新メニューとして3種のパイと柑橘入りさっぱり涼風麺3種の飲茶を4月1日から期間限定で発売する。
【写真】ミスド新作、バターチキンカレーパイ・かぼす香る鶏みぞれ涼風麺…6種ラインアップ
ミスタードーナツは「ミートソースとマッシュポテトパイ」「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」「バターチキンカレーパイ」の春夏パイ3種と「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」「柚子入り豆乳担々涼風麺」の春夏飲茶3種を期間限定で発売。ベースとなるパイ生地や、ミスタードーナツの飲茶の看板メニューである汁そばでも使用している細麺に合わせ、具材やソース、スープにこだわった。（modelpress編集部）
販売期間：4月1日（水）〜9月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ 春夏パイ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
春夏飲茶：ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップ※イートイン専用メニュー
・ミートソースとマッシュポテトパイ
テイクアウト 259円／イートイン 264円
イギリスの伝統的な家庭料理をイメージした『ミートソースとマッシュポテトパイ』は、牛ひき肉のミートソースとなめらかさを感じるマッシュポテトを合わせた。
・ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ
テイクアウト 259円／イートイン 264円
フランス生まれのクロックムッシュをイメージした『ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ』は、なめらかなホワイトソースとコクのあるチーズソースがサクサクのパイ生地とよく合う商品。
・バターチキンカレーパイ
テイクアウト 259円／イートイン 264円
『バターチキンカレーパイ』は、インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージしたマイルドな辛さの中にスパイスの味わいを感じられるバターチキンカレーをサクサクのパイに合わせている。
・かぼす香る鶏みぞれ涼風麺
イートイン 682円
食べ応えのある鶏もも肉に、かぼすと大根のみぞれおろしでさっぱりした味わいで、刻み海苔が見た目のアクセントとなっている。
・トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え
イートイン 682円
華やかな見た目と、すっきりとした酸味のレモン酢ジュレと海鮮の旨味を加えたスープが特徴。
・柚子入り豆乳担々涼風麺
イートイン 682円
濃厚でコク深いごまスープに柚子の風味を加え、ぴりっとしたラー油のほどよい辛みがアクセントとなっている。
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【写真】ミスド新作、バターチキンカレーパイ・かぼす香る鶏みぞれ涼風麺…6種ラインアップ
◆春夏メニューを期間限定で発売
ミスタードーナツは「ミートソースとマッシュポテトパイ」「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」「バターチキンカレーパイ」の春夏パイ3種と「かぼす香る鶏みぞれ涼風麺」「トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え」「柚子入り豆乳担々涼風麺」の春夏飲茶3種を期間限定で発売。ベースとなるパイ生地や、ミスタードーナツの飲茶の看板メニューである汁そばでも使用している細麺に合わせ、具材やソース、スープにこだわった。（modelpress編集部）
◆3種のパイ＆柑橘入りさっぱり涼風麺3種
販売期間：4月1日（水）〜9月下旬（順次販売終了予定）
対象ショップ 春夏パイ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）
春夏飲茶：ミスタードーナツ飲茶取り扱いショップ※イートイン専用メニュー
・ミートソースとマッシュポテトパイ
テイクアウト 259円／イートイン 264円
イギリスの伝統的な家庭料理をイメージした『ミートソースとマッシュポテトパイ』は、牛ひき肉のミートソースとなめらかさを感じるマッシュポテトを合わせた。
・ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ
テイクアウト 259円／イートイン 264円
フランス生まれのクロックムッシュをイメージした『ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ』は、なめらかなホワイトソースとコクのあるチーズソースがサクサクのパイ生地とよく合う商品。
・バターチキンカレーパイ
テイクアウト 259円／イートイン 264円
『バターチキンカレーパイ』は、インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージしたマイルドな辛さの中にスパイスの味わいを感じられるバターチキンカレーをサクサクのパイに合わせている。
・かぼす香る鶏みぞれ涼風麺
イートイン 682円
食べ応えのある鶏もも肉に、かぼすと大根のみぞれおろしでさっぱりした味わいで、刻み海苔が見た目のアクセントとなっている。
・トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え
イートイン 682円
華やかな見た目と、すっきりとした酸味のレモン酢ジュレと海鮮の旨味を加えたスープが特徴。
・柚子入り豆乳担々涼風麺
イートイン 682円
濃厚でコク深いごまスープに柚子の風味を加え、ぴりっとしたラー油のほどよい辛みがアクセントとなっている。
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