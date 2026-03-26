リップの塗り方で顔の印象が激変！やりがちNGリップメイク3選＆改善テク

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。オーバーリップやツヤリップなど、可愛く見せるためのリップメイク。実はやり方を間違えると逆に顔のバランスが悪く見えてしまうことも…。今回はやりがちなNGリップメイク3選と改善テクニックを紹介いたします！

【詳細】他の記事はこちら

リップメイクの下準備

どんなに可愛いリップを塗っても、唇のコンディションが悪いと仕上がりが微妙になってしまいます。

リップメイクをする前はリップクリーム・リップスクラブ・リップセラムなどで角質や保湿ケアをすると綺麗に仕上がります。

オススメのリップケアアイテムはこちらです。

fwee ワンミニッツレディ リップセラム

NG．泪奪肇螢奪廚猟湘匹

飲食しても落ちにくく、大人っぽい落ち着いた雰囲気の口元になれるマットリップ。

唇全体に直塗りしてしまうと濃くなりすぎてしまったり、唇の輪郭がくっきりしすぎてしまい古っぽい印象に見えてしまいます。

改善テクニック

垢抜けた印象の口元になれるマットリップの塗り方のコツは「グラデーション」を意識すること！

．侫．鵐如璽轡腑鵑筌灰鵐掘璽蕁爾膿阿侶貎Т兇鰺泙┐泙后

◆／阿涼羶瓦砲世吋泪奪肇螢奪廚鯏匹蠅泙后

唇の中心から外側に向かって指でポンポン馴染ませながら塗ります。

たったの3ステップで簡単に綺麗なグラデーションのリップが完成です♡

NG口横からはみ出たオーバーリップ

今流行りのシアーな発色のリップやグロス。

自分の唇よりややオーバーに塗ると、より艶っぽくぷっくり仕上がります♡

ただ、唇のサイドもオーバーに塗ってしまうと「リップがはみ出てしまっている人」に見えてしまっている可能性も。

改善テクニック

口角や唇のサイドなど、赤の斜線で囲んだ部分をオーバーに塗ってしまうとリップがはみ出て見えたり、たらこ唇っぽく見えてしまいます。

オーバーリップメイクをする際は白の斜線で囲んだ上唇の山の部分・下唇の中心部分から1mmはみ出るように塗ると綺麗なオーバーリップに仕上がります！

NGＩ埃然なリップライナー

唇の輪郭を際立て立体的な唇に見せてくれるリップライナーですが、色選びと塗り方が実はとても重要。

唇の色と合っていないリップライナーを使うと唇の輪郭だけ浮いて不自然に見えてしまいます。

改善テクニック

リップライナーの色が自分の唇の色よりも明るいと、浮いて見えてしまうため、リップライナーの色を選ぶ時は自分の唇に似た色や自分の唇よりワントーン暗い色のものを選ぶと肌馴染みがよく失敗しにくいです！

オーバーリップにしたい場合、下唇のサイドをオーバーに縁取ってしまうと不自然に見えてしまいます。

下唇のサイドは欲張らず、上唇と下唇の中心を1〜2mmオーバーに縁取ると自然なオーバーリップに仕上がります！

リップライナーの上からリップをぼかすように塗ると、より自然な印象に仕上がるのでオススメです♪

今回使ったオススメのリップライナーはこちらです。

Heart Percent ドットオンムードリップペンシル 14カームピンク

いかがだったでしょうか？今回はやりがちNGリップメイク3選と改善テクニックを紹介いたしました。

リップの塗り方次第で顔の印象がぐっと変わります！

ちょっとした塗り方や色選びを見直すだけで、垢抜け感も一気にアップするのでぜひ明日から取り入れてみてください♡