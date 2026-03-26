名探偵コナン×Wonjungyo限定コスメ登場♡話題の全7アイテムをチェック
涙袋メイクの第一人者が手がけるWonjungyoから、人気アニメ名探偵コナンとのスペシャルコラボが登場♡メイクアイテムからヘアケアまで、限定デザインで展開される全7アイテムは、ファンはもちろん美容好きも見逃せないラインナップ。毎日のビューティータイムが楽しくなる特別仕様をチェックしてみて♪
限定デザインの注目コスメ
人気アイテムが『名探偵コナン』デザインで登場。見た目の可愛さだけでなく、機能性も優秀なコスメが揃います。
ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト DC
価格：2,200円
毛穴レス（※1）の陶器肌へ導くプレストパウダー。限定色「102 プレーンブルー」は透明感を引き出すブルーカラーで、江戸川コナンと萩原千速をあしらった特別パッケージに。
パウダーにはコナンのアイコン刻印入り（3カラー共通柄）。
カラー：01 プレーンピンク、02 プレーンラベンダー、【限定】102 プレーンブルー
※1 メイクアップ効果による
ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー DC
価格：1,540円
ブルー×パープルのラメが輝くグリッター。怪盗キッドのデザインが印象的で、透明感のあるきらめく目元を演出。高密着ウォーターベースで、細かなラインも描きやすい斜めカット筆を採用。
カラー：DC1 プリズムブルー
YSL BEAUTY新作リップ誕生♡“ふわじゅわ”質感で叶える水彩ヌードメイク
スキンケア＆ヘアもコラボ仕様
ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック DM N DC
価格：1,980円／50枚入り
少年探偵団デザインの限定パッケージ。75mm×85mmのスクエア型でミシン目入りのため使いやすく、鼻周りや顎下にもフィット。リッチなエッセンスでしっとりうるおいをチャージします。
ウォンジョンヨ リペアシャンプー モイスト DC／ウォンジョンヨ リペアトリートメント モイスト DC
価格：各1,650円
スパークリングペアーの香り。シャンプーは江戸川コナンとジン、トリートメントは江戸川コナンと灰原哀の限定デザイン。2種のケラチン配合でダメージ補修し、しっとりまとまる髪へ導きます。
容量：シャンプー350mL／トリートメント200g
数量限定だから早めにチェック
今回のコラボは、すべて数量限定での発売。全国のバラエティショップやオンラインストアで取り扱いがあり、売り切れ必至の注目アイテムです。
お気に入りのキャラクターを身近に感じながら、メイクやヘアケアを楽しめる特別なコレクションとなっています。
特別なコラボで毎日を楽しく
『名探偵コナン』の世界観とWonjungyoの魅力が融合した今回の限定コレクション。
使うたびに気分が上がるデザインと実力派アイテムで、毎日のビューティータイムをもっと楽しく彩ってくれます♡お気に入りを見つけて、自分だけの特別なコスメ時間を楽しんでみてください♪