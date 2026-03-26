名探偵コナン×Wonjungyo限定コスメ登場♡話題の全7アイテムをチェック

涙袋メイクの第一人者が手がけるWonjungyoから、人気アニメ名探偵コナンとのスペシャルコラボが登場♡メイクアイテムからヘアケアまで、限定デザインで展開される全7アイテムは、ファンはもちろん美容好きも見逃せないラインナップ。毎日のビューティータイムが楽しくなる特別仕様をチェックしてみて♪

限定デザインの注目コスメ

人気アイテムが『名探偵コナン』デザインで登場。見た目の可愛さだけでなく、機能性も優秀なコスメが揃います。

ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト DC



価格：2,200円

毛穴レス（※1）の陶器肌へ導くプレストパウダー。限定色「102 プレーンブルー」は透明感を引き出すブルーカラーで、江戸川コナンと萩原千速をあしらった特別パッケージに。

パウダーにはコナンのアイコン刻印入り（3カラー共通柄）。

カラー：01 プレーンピンク、02 プレーンラベンダー、【限定】102 プレーンブルー

※1 メイクアップ効果による

ウォンジョンヨ ダイヤモンドライナー DC



価格：1,540円

ブルー×パープルのラメが輝くグリッター。怪盗キッドのデザインが印象的で、透明感のあるきらめく目元を演出。高密着ウォーターベースで、細かなラインも描きやすい斜めカット筆を採用。

カラー：DC1 プリズムブルー

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スキンケア＆ヘアもコラボ仕様

ウォンジョンヨ モイストアップレディスキンパック DM N DC



価格：1,980円／50枚入り

少年探偵団デザインの限定パッケージ。75mm×85mmのスクエア型でミシン目入りのため使いやすく、鼻周りや顎下にもフィット。リッチなエッセンスでしっとりうるおいをチャージします。

ウォンジョンヨ リペアシャンプー モイスト DC／ウォンジョンヨ リペアトリートメント モイスト DC



価格：各1,650円

スパークリングペアーの香り。シャンプーは江戸川コナンとジン、トリートメントは江戸川コナンと灰原哀の限定デザイン。2種のケラチン配合でダメージ補修し、しっとりまとまる髪へ導きます。

容量：シャンプー350mL／トリートメント200g

数量限定だから早めにチェック

今回のコラボは、すべて数量限定での発売。全国のバラエティショップやオンラインストアで取り扱いがあり、売り切れ必至の注目アイテムです。

お気に入りのキャラクターを身近に感じながら、メイクやヘアケアを楽しめる特別なコレクションとなっています。

特別なコラボで毎日を楽しく

『名探偵コナン』の世界観とWonjungyoの魅力が融合した今回の限定コレクション。

使うたびに気分が上がるデザインと実力派アイテムで、毎日のビューティータイムをもっと楽しく彩ってくれます♡お気に入りを見つけて、自分だけの特別なコスメ時間を楽しんでみてください♪