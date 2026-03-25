指原莉乃、周囲で評判の【コストコ】日用品「1回これに替えたらもう無理みたいな」

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『人生初コストコ最高でした【5万円爆買い】』という動画を投稿。動画では、指原さんが【コストコ】で買い物をする様子が公開されました。今回はその中から、指原さんが注目した日用品をピックアップ。

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指原さんが購入した商品がこちら！

■ひも付きゴミ袋

カークランドシグネチャー / ひも付き ゴミ袋 49L×200枚（公式サイトへ）

コストコの自社ブランド「カークランドシグネチャー」のごみ袋。60cmx68cm（49.2L）の大きさで、白色のごみ袋が200枚入っています。

袋自体が強く、上部に付いているひもを結べば簡単にゴミ出しができます。

コストコのオンラインでは、通常配送料を含めて税込4,068円で販売されているようです。

■簡単に袋の口がしばれる便利商品

指原さんはこちらのゴミ袋を発見すると「（北原里英さんが）1回これに替えたらもう無理みたいな（言ってた）」「本当？何が？」とロケに同行したスタッフに質問。

実際に愛用しているというスタッフから「破れない。あと、ヒモが楽」と聞いて「きたりえちゃんおすすめのゴミ袋。私の友人ももうこれしか使ってない。じゃあ買いますよ」とコメント。

さらに「これマジ半年はなくならないんで」と言われて、商品の容量に驚きつつもしっかりカートへ入れていました。

■動画もチェック

動画では、こちらの商品以外にも、指原さんがさまざまな商品を吟味する様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。