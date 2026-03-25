「山の石は絶対に持ち帰るな」次々と不幸に見舞われた客→郵便局員が震えた“不気味すぎる集荷依頼”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「石は持って帰ってはいけない」という戒めを、幼いころに聞いたことがある人は多いだろう。今回紹介するエピソードは、郵便局員のリコさんが集荷先のご婦人から聞いた奇妙な話と、自身の身に起きた不幸を描いた漫画『拾う』だ。
■山の石が招いた連鎖する不幸
N支店に勤めるリコさんは、ある荷物の集荷でご婦人宅を訪れた。荷物の中身は、登山で持ち帰った「石」だという。その石を持ち帰ってから不幸が立て続けに起こり、寺に相談したところ「山の管理者に返すべきだ」と助言されたそうだ。不安そうに石を山へ送り返そうとするご婦人の姿に、リコさんは自身の過去を思い出した。
小学生のとき、リコさんは道端である「もの」を拾った。それは汚れているのに、なぜか「とてもいいもの」に思えて仕方がなかった。一度は捨てられたものの、ゴミ収集車を追いかけてまで取り戻すほど、異常な執着を見せたという。
■縁に傷がつくという言い伝え
本作を描いたのは、現役郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんだ。同僚たちから集まる不思議な体験談を漫画化している。
読者からは「石を拾うと縁に傷がつくと言われた」という興味深いコメントも寄せられた。縁に傷がつけば、出会うべき人に出会えず、逆に出会ってはならない人に出会ってしまうという。石には特別な力が宿っており、持ち主に影響を及ぼすという言い伝えは世界中に存在する。
リコさんが幼少期に何を拾ったのか、その詳細は今も伏せられたままだ。災いの再演を今も恐れているからだという。理由もなく心惹かれ、異様に執着してしまうものを道で見つけたとき、決して拾ってはいけない。その執着こそが、運命を変えてしまう怪異の入り口なのかもしれない。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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