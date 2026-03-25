『天幕のジャードゥーガル』PV解禁で出演は関根明良、桑島法子ら 齋藤潤TVアニメ初出演
テレビアニメ『天幕のジャードゥーガル』（テレビ朝日系にて7月放送）のキャラクターボイスを使用した第1弾PVが解禁された。キャスト情報も公開され、関根明良、桑島法子、齋藤潤、鈴木崚汰、入野自由が出演する。
【動画】歴史ロマン溢れる！公開された『天幕のジャードゥーガル』PV
原作者・トマトスープにより「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、過酷な運命の中で“知”を武器に生き抜こうとする少女・シタラの姿を描いた歴史後宮譚。
宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクインを果たすなど、今大きな注目を集めている歴史漫画となっている。
公開された映像では、第1弾キャストとキャラクターボイスが初解禁。母を亡くし、故郷からも遠く引き離された孤独な少女・シタラ役を関根明良、ムハンマドの母で、心優しい奥方・ファーティマ役を桑島法子、モンゴル帝国皇帝チンギス・カンの第四皇子・トルイ役を鈴木崚汰、モンゴル帝国の捕虜として生きる少年・シラ役を入野自由が担当。また、俳優として映画やドラマと多方面に活躍をみせる齋藤潤が本作でTVアニメに初出演し、ファーティマの息子で、聡明な少年・ムハンマドを演じる。
映像には孤独で希望も持てなかった少女シタラがある学者の一家に拾われ、“知”と出会うことで成長していく姿や、モンゴル帝国の侵攻によって運命が大きく動き出す瞬間が描かれ、本作の壮大な物語の幕開けを予感させる内容となっている。
■関根明良コメント
シタラの声を担当させていただく事になりました関根明良です。原作を拝読した時の衝撃は忘れられません。シタラ役が受かりましたと伺った際は彼女と共に歩める嬉しさと共に緊張やプレッシャーが大きかったのですが、収録ではたくさんの先輩方やスタッフの皆さまに支えてもらい、本作への愛と情熱を感じながら時間のある限りたくさん挑戦させていただきました！ぜひお楽しみいただけたら幸いです！皆さまどうぞよろしくお願いいたします！！
■桑島法子コメント
原作の漫画を拝見して、これをアニメ化するんだ！という衝撃と共に、ぜひ関わりたいと思いました。アフレコ時にスタッフの皆さんのこの作品にかける並々ならぬ熱量も感じ、益々楽しみにしています。私は少女シタラの人生に大きな影響を与えるファーティマを演じます。ファーティマはこの時代の女性としては恵まれた地位にあり、知識人でもある聡明な人。シタラとの短いシーンの中に目いっぱい愛を込めて演じられたら、と。皆さんも、この作品でシタラと共に思い切り感情を揺さぶられてください。
■齋藤潤コメント
ムハンマドの声を務めさせていただきました。ムハンマドは主人公に大きな影響を与え、知識の価値を体現する存在だと感じています。柔らかく穏やかな人柄にとても惹かれました。プロの声優さんの中で作品に携わることは嬉しくもあり、緊張がなくなることはありませんでしたが大切なことを学ばせていただいた現場でした。放送をお楽しみに。
■鈴木崚汰コメント
場を明るくする純粋さを持ち、優れた武を魅せる。そんなトルイの声を担当させていただきます、鈴木崚汰です。モンゴル帝国が舞台になる本作で今まで触れてこなかった文化や言葉を学び、知見が広がりました。原作の良さを存分に活かしつつも、細かな造形を美しく描いているアニメーションになっていますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いします！！
■入野自由コメント
トマトスープ先生の描く「美しく」「残酷な」物語に魅了されたファンの一人です。漫画を読み進める手が止まらない一方で、次のページをめくるのが恐ろしい……そんな感覚を今でも覚えています。アフレコ現場でもじっくりと時間をかけて丁寧な収録が行われました。原作の魅力を大切にしながらも、アニメーションならではの表現が見事に融合しており、製作陣の深い作品愛を感じています。今回、Abel監督と初めてご一緒できること、そして山田総監督と再び作品を共にできることを大変嬉しく思っています。放送をどうぞ楽しみにお待ちください。
■スタッフ情報
総監督：山田尚子
監督：Abel Gongora
キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一
シリーズ構成：加藤還一
音楽：日野浩志郎
アニメーション制作：サイエンス SARU
【動画】歴史ロマン溢れる！公開された『天幕のジャードゥーガル』PV
原作者・トマトスープにより「Souffle」（スーフル）にて連載中の『天幕のジャードゥーガル』は、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、過酷な運命の中で“知”を武器に生き抜こうとする少女・シタラの姿を描いた歴史後宮譚。
公開された映像では、第1弾キャストとキャラクターボイスが初解禁。母を亡くし、故郷からも遠く引き離された孤独な少女・シタラ役を関根明良、ムハンマドの母で、心優しい奥方・ファーティマ役を桑島法子、モンゴル帝国皇帝チンギス・カンの第四皇子・トルイ役を鈴木崚汰、モンゴル帝国の捕虜として生きる少年・シラ役を入野自由が担当。また、俳優として映画やドラマと多方面に活躍をみせる齋藤潤が本作でTVアニメに初出演し、ファーティマの息子で、聡明な少年・ムハンマドを演じる。
映像には孤独で希望も持てなかった少女シタラがある学者の一家に拾われ、“知”と出会うことで成長していく姿や、モンゴル帝国の侵攻によって運命が大きく動き出す瞬間が描かれ、本作の壮大な物語の幕開けを予感させる内容となっている。
■関根明良コメント
シタラの声を担当させていただく事になりました関根明良です。原作を拝読した時の衝撃は忘れられません。シタラ役が受かりましたと伺った際は彼女と共に歩める嬉しさと共に緊張やプレッシャーが大きかったのですが、収録ではたくさんの先輩方やスタッフの皆さまに支えてもらい、本作への愛と情熱を感じながら時間のある限りたくさん挑戦させていただきました！ぜひお楽しみいただけたら幸いです！皆さまどうぞよろしくお願いいたします！！
■桑島法子コメント
原作の漫画を拝見して、これをアニメ化するんだ！という衝撃と共に、ぜひ関わりたいと思いました。アフレコ時にスタッフの皆さんのこの作品にかける並々ならぬ熱量も感じ、益々楽しみにしています。私は少女シタラの人生に大きな影響を与えるファーティマを演じます。ファーティマはこの時代の女性としては恵まれた地位にあり、知識人でもある聡明な人。シタラとの短いシーンの中に目いっぱい愛を込めて演じられたら、と。皆さんも、この作品でシタラと共に思い切り感情を揺さぶられてください。
■齋藤潤コメント
ムハンマドの声を務めさせていただきました。ムハンマドは主人公に大きな影響を与え、知識の価値を体現する存在だと感じています。柔らかく穏やかな人柄にとても惹かれました。プロの声優さんの中で作品に携わることは嬉しくもあり、緊張がなくなることはありませんでしたが大切なことを学ばせていただいた現場でした。放送をお楽しみに。
■鈴木崚汰コメント
場を明るくする純粋さを持ち、優れた武を魅せる。そんなトルイの声を担当させていただきます、鈴木崚汰です。モンゴル帝国が舞台になる本作で今まで触れてこなかった文化や言葉を学び、知見が広がりました。原作の良さを存分に活かしつつも、細かな造形を美しく描いているアニメーションになっていますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いします！！
■入野自由コメント
トマトスープ先生の描く「美しく」「残酷な」物語に魅了されたファンの一人です。漫画を読み進める手が止まらない一方で、次のページをめくるのが恐ろしい……そんな感覚を今でも覚えています。アフレコ現場でもじっくりと時間をかけて丁寧な収録が行われました。原作の魅力を大切にしながらも、アニメーションならではの表現が見事に融合しており、製作陣の深い作品愛を感じています。今回、Abel監督と初めてご一緒できること、そして山田総監督と再び作品を共にできることを大変嬉しく思っています。放送をどうぞ楽しみにお待ちください。
■スタッフ情報
総監督：山田尚子
監督：Abel Gongora
キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一
シリーズ構成：加藤還一
音楽：日野浩志郎
アニメーション制作：サイエンス SARU
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