【ファミマ】3月24日からドリンクの無料券を大放出。値段そのまま45％増量キャンペーンも見逃せない！

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、3月24日時点で発表されているキャンペーンをまとめました。

休息時間に嬉しいクーポンがたっぷり

「1個買うと1個もらえる」

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、全部で6つです。

1つ目の対象商品は、サントリー「NOPE ギルティ炭酸」（600ml）です。1本購入すると、ファミマル「ペプシコーラ」（600ml）と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、アサヒ「ウィルキンソン タンサン グレフルスカッシュ」（490ml）です。1本購入すると、同商品と引き換えられる無料券がもらえます。

3つ目の対象商品は、コカ・コーラ「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」（440ml）です。1本購入すると、同商品と引き換えられる無料券がもらえます。なお、ホットは対象外です。

4つ目の対象商品は、大塚製薬「カロリーメイトゼリー アップル味」です。1個購入すると、大塚製薬「ファイブミニ」（100ml）（特定保健用食品）と引き換えられる無料券がもらえます。

5つ目の対象商品は、カルビー「ポテトチップス」の「うすしお味」と「コンソメＷパンチ」です。どちらか1袋を購入すると、カルビー「ポテトチップス」の「のりしお」か「しあわせ濃厚バター」と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも3月31日7時から4月6日まで。

さらに、「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ファミマのアプリ「ファミペイ」でも開催中です。

1つ目の対象商品は、ロッテ「ACUO」の「アクアオレンジ」と「クールブレイク」です。どちらか1個を購入すると、ロッテ「ACUO」の「クリアブルーミント」か「グリーンミント」と引き換えられる無料クーポンがもらえます。

2つ目の対象商品は、ファミマル「ジャスミン茶」（600ml）です。1本購入すると、同商品と引き換えられる無料クーポンがもらえます。

利用期間は、いずれも3月31日から4月6日まで。

生コッペパンやラーメンなど45％増量

2週連続で、ファミリーマートの人気グルメが値段はそのままに45％増量する「なぜか45％増量」を開催します。

3月24日から販売開始する、第1週の商品は以下の通りです。

・生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）

・スパイシーチキン

・ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ

・助六寿司

・ラーメン荘 歴史を刻め 監修 豚ラーメン

・Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー 950ml

・のびーるチーズのコク旨ピザまん

・チョコを味わう コーンチョコ

お茶＋おむすびのセットが100円引き

3月24日から4月6日までの期間、対象のお茶1本とおむすび全品（冷凍食品を除く）からいずれか2個をセットで購入すると、合計金額から100円引きになります。

対象のお茶は、伊藤園「お〜いお茶 緑茶」と「お〜いお茶 濃く香るほうじ茶」。ホット飲料は対象外です。

ファミペイ限定クーポン

●オイコス30円引き

3月24日から4月6日までの期間、ダノン「オイコス」の「メロンミックス」「ストロベリー」のいずれかに使える30円引きのファミペイクーポンを配信しています。

●ころじゃが30円引き

3月24日から4月20日までの期間、「ころじゃが（うま塩味）」が30円引きになるファミペイクーポンを配信しています。

いずれのファミペイクーポンも、期間中は何度でも使えます。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）