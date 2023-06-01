【Amazonセール】ASUSのRTX5080搭載ゲーミングノートPCがお買い得AI機能搭載薄型「Zenbook S 16」も対象に
「ROG Zephyrus G16 GU605CW」
Amazonにて、ASUSのノートPCがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。
期間中は、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載したゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G16 GU605CW」と「ROG Strix G16 G615LW」のほか、CPUにAIのパワーを引き出すAMD Ryzen AI 7 350プロセッサを搭載したノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」がお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
ROG Zephyrus G16 GU605CW
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】エクリプスグレー
【本体サイズ】354.0×246.0×14.9～17.4mm（幅×奥行×高さ）、約1.95kg
【ディスプレイ】16.0型 OLED (有機EL)、グレア、2,560×1,600ドット (240Hz)
【CPU】インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285H
【メモリ】64GB LPDDR5X-7467
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (最大120W)
Zenbook S 16 UM5606KA
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】スマイアグレー
【ディスプレイ】16.0型 OLED (有機EL) 、グレア、2,880×1,800ドット (120Hz)
【本体サイズ】353.6×243.0×11.9～12.9mm（幅×奥行×高さ）、約1.5kg
【消費電力】最大約65W
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350 12コア/24スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS)
【メモリ】24GB LPDDR5X-8000
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵)
【Office】-