【Amazon：ASUS ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G16 GU605CW」ほか セール】 セール期間：3月24日0時～4月6日23時59分

「ROG Zephyrus G16 GU605CW」

Amazonにて、ASUSのノートPCがセール価格で販売されている。セール期間は4月6日23時59分まで。

期間中は、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載したゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G16 GU605CW」と「ROG Strix G16 G615LW」のほか、CPUにAIのパワーを引き出すAMD Ryzen AI 7 350プロセッサを搭載したノートPC「Zenbook S 16 UM5606KA」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ROG Zephyrus G16 GU605CW

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【カラー】エクリプスグレー

【本体サイズ】354.0×246.0×14.9～17.4mm（幅×奥行×高さ）、約1.95kg

【ディスプレイ】16.0型 OLED (有機EL)、グレア、2,560×1,600ドット (240Hz)

【CPU】インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285H

【メモリ】64GB LPDDR5X-7467

【スロット】オンボードメモリのみ

【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU (最大120W)

Zenbook S 16 UM5606KA

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【カラー】スマイアグレー

【ディスプレイ】16.0型 OLED (有機EL) 、グレア、2,880×1,800ドット (120Hz)

【本体サイズ】353.6×243.0×11.9～12.9mm（幅×奥行×高さ）、約1.5kg

【消費電力】最大約65W

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350 12コア/24スレッド プロセッサ

【NPU】AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS)

【メモリ】24GB LPDDR5X-8000

【スロット】オンボードメモリのみ

【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)

【GPU】AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵)

【Office】-