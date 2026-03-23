バイオヒールボ×NAD配合で叶う上質ツヤ肌♡新スキンケア登場

今、美容感度の高い女性たちの間で注目を集めている次世代成分「NAD」。そんな話題の成分を配合した新スキンケアシリーズが、韓国発ブランドから登場します。乾燥やハリ不足が気になる肌にアプローチし、まるで肌管理後のような上品なツヤを演出。毎日のケアで、内側から輝くような美しさを目指せる注目アイテムです♡

NAD配合で叶える発光ツヤ肌

「NADプリズセル™¹配合シリーズ」は、次世代スキンケア成分NAD²をベースにした独自処方で、肌にうるおいと輝きを与える新シリーズ。

NAD*²は細胞のエネルギー生成に関わる重要な成分で、年齢とともに減少することでハリやツヤ不足の原因になるといわれています。

バイオヒールボでは、このNAD²をリポソーム化し、マトリックスコンプレックス³やグルタチオン⁵、ナイアシンアミド⁶と組み合わせた独自成分「NADプリズセル™*¹」を開発。

うるおいを与えながらキメを整え、光をやわらかく反射するような上品なツヤ肌へ導きます。

さらに、与える・整える・守る・魅せるの4STEPグロウメカニズムにより、内側から満ちるような美しい肌印象をサポートします。

※原料の一般的な説明であり、製品に関する効能ではありません。

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ツヤを仕込むセラム＆クリーム

シリーズの中核となるのが、「NADプリズセル™グロウパワーセラム」と「NADプリズセル™グロウブーストクリーム」です。

グロウパワーセラムは、30mLで価格は3,300円（税込）。約2000個⁷のNAD²配合カプセルを含む“ツヤ製造セラム”で、角質層までなじみ、みずみずしい輝きを与えます。

軽やかな使用感ながらも、肌にしっかりとうるおいを届け、ハリやツヤ不足にアプローチします。

一方、グロウブーストクリームは50mLで3,300円（税込）。NAD²を約100ppm⁸配合し、ペプチド⁹やヒアルロン酸¹⁰、セラミド¹¹などを贅沢に配合した“ツヤ製造クリーム”。

べたつかないのに高保湿で、乾燥しやすい肌にもなめらかにフィットし、内側¹³から輝くような仕上がりへ導きます。

どちらも皮膚刺激テスト完了済み（※すべての方に刺激が起こらないわけではありません）で、毎日のケアに取り入れやすいのも魅力です。

贅沢成分で叶える理想の肌印象

このシリーズの魅力は、NAD²だけでなく豊富な美容成分との組み合わせにもあります。

グルタチオン⁵やナイアシンアミド⁶が肌を明るい印象⁴へ導き、さらにコラーゲン¹⁴やエラスチン¹⁵、リジュバイブフィル™*¹²などがハリや弾力をサポート。

乾燥やくすみ、ごわつきなどの肌悩みに多角的にアプローチしながら、自然なツヤと立体感を演出します。

スキンケアを重ねるほどに、まるで“肌管理後”のような洗練された美しさへと近づけるのがポイントです♪

*1 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド、ナイアシンアミド、グルタチオン、水、グリセリン、１，２－ヘキサンジオール、アルギニン、コラーゲンエキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、カプリリルグリコール、エラスチン、ヒドロキシアセトフェノン、トリペプチド－１０シトルリン(全て整肌成分)

*2 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(整肌成分)

*3 コラーゲンエキス、水溶性コラーゲン、エラスチン、トリペプチド－１０シトルリン、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ(全て整肌成分)

*4 うるおいを与えることによる

*5 グルタチオン(整肌成分)

*6 ナイアシンアミド(整肌成分)

*7 セラム1本（30mL）に含まれるカプセル数（オリーブヤング調べ）

*8 製品の内容量50mLにおける配合率（オリーブヤング調べ）

*9 トリペプチド－１０シトルリン、トリペプチド－１銅、（アラニン／ヒスチジン／リシン）ポリペプチド銅ＨＣｌ、アセチルテトラペプチド－３、オリゴペプチド－６、トリペプチド－１、ヘキサペプチド－９（全て整肌成分）

*10 ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ（ともに整肌成分）

*11 セラミドＮＰ（整肌成分）

*12 水、グリセリン、１，２－ヘキサンジオール、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ＶＰ）コポリマー、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、ポリカプロラクトン（全て整肌成分）

*13 角質層

*14 コラーゲンエキス、水溶性コラーゲン（ともに整肌成分）

*15 エラスチン（整肌成分）

*16 グリチルリチン酸２Ｋ（整肌成分）

毎日のケアでツヤ肌を育てて♡

肌のコンディションを底上げしながら、自然なツヤを引き出してくれる「NADプリズセル™シリーズ」。忙しい日々の中でも、丁寧にスキンケアを重ねることで、肌はきちんと応えてくれます。

ワンランク上の輝きを目指すなら、今話題のNAD配合アイテムを取り入れてみて♡自分史上最高のツヤ肌へ、一歩踏み出してみませんか？