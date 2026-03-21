「サッカー・女子アジア・カップ決勝、日本１−０オーストラリア」（２１日、シドニー）

女子日本代表「なでしこジャパン」が開催国のオーストラリアを下し、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。表彰台の中央で主将のＭＦ長谷川唯がカップを掲げるとキラキラの紙吹雪が舞い、イレブンが歓喜に酔いしれた。

その後はニールセン監督やＤＦ熊谷紗希も中央でカップを掲げたが、三菱重工浦和のＤＦ高橋はなが掲げた際には、後ろのイレブンはシーンとして反応せず。試合を中継したＤＡＺＮの実況アナは「いわゆる森脇芸と言われている伝統芸でございますけれども」と説明した。

森脇芸とは元日本代表ＭＦ森脇良太氏がＪ１浦和時代に確立（？）した、タイトル獲得時にカップを掲げた際、周りの選手らが無視する浦和の伝統芸。ＳＮＳでは「森脇芸正当後継者！」「きたきたきた！森脇芸！」「さすが高橋はな！」「シドニーでも森脇芸」「いわゆる森脇芸ｗ」「オーストラリアの地で森脇芸が披露されるとは（笑）」「浦和の下部組織にはいったら森脇芸をたたきこまれるのかしら」などとコメントが寄せられた。