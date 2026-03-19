川崎Fに痛手…MF大関友翔とDF佐々木旭の負傷を発表

川崎フロンターレは19日、MF大関友翔とDF佐々木旭の2選手の負傷を報告した。



大関は今月14日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第6節の鹿島アントラーズ戦で負傷し、左足関節捻挫（前下脛腓靭帯損傷）と診断された。今季ここまではリーグ戦4試合に出場している。



一方、佐々木は今月11日のトレーニング中に負傷し、左ハムストリング肉離れと診断されている。今季ここまではリーグ戦1試合の出場のみとなっていた。



なお、両選手ともに全治に要する期間は明かされていない。



川崎Fは明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンドEASTで勝ち点10の6位（1試合未消化）に位置している。