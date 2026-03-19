健康診断では、オプションで「腫瘍マーカー」を選択できます。採血のみでがんを発見する手掛かりになるといわれていますが、実際にはどの程度の精度があるのでしょうか。検査を受けるときの注意点や役割などについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。

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早期がんは腫瘍が小さく値に反映されないケースも

Q.健康診断ではオプションで「腫瘍マーカー」を選択できます。そもそも、腫瘍マーカーとはどのようなものなのでしょうか。腫瘍マーカーでがんは分かるものなのでしょうか。

安江さん「腫瘍マーカーとは、がん細胞が作る物質、あるいはがんの存在によって体内で増える物質を血液などで測定する検査のことを指します。多くの場合は血液検査で調べることができるため、体への負担が少ない検査として知られています。

がん細胞の増殖や代謝の過程で、タンパク質や糖タンパクなどが血液中で増加することがあります。こうした物質の濃度を測定することで、体内に腫瘍が存在する可能性を推測する手がかりになります。代表的な腫瘍マーカーには次のようなものがあります」

■CEA（癌（がん）胎児性抗原）

主に大腸がんや胃がん、膵臓（すいぞう）がん、胆道がん、肺がん、乳がんなどで値が上昇することがあるマーカーです。

■CA19−9

膵臓がんや胆道がんなどで数値が上昇することが知られています。他にも胃がんや大腸がん、卵巣がんにも関連しています。

■AFP（α−フェトプロテイン）

主に肝細胞がんの診断や経過観察に利用されます。

■PSA（前立腺特異抗原）

前立腺がんの検査として広く用いられている腫瘍マーカーです。

■CA125

主に卵巣がんの指標として利用されます。

このように腫瘍マーカーは、特定の臓器のがんと関連するものが多いという特徴があります。ただし、ここで重要なのは、腫瘍マーカーの値が高いからといって必ずしもがんがあるとは限らないという点です。

腫瘍マーカーは、炎症や感染症、良性腫瘍、肝疾患、喫煙、加齢など、がん以外の原因でも値が上昇することがあります。

【がん以外の原因で腫瘍マーカーの値が上昇するケース】

・喫煙によるCEAの上昇

・胆石や胆管炎によるCA19−9の上昇

・肝炎や肝硬変によるAFPの上昇

・月経や子宮内膜症によるCA125の上昇

例えばCEAの場合、喫煙者が受けると正常範囲よりやや高くなることがありますし、CA19−9は膵炎や胆管炎でも上昇することがあります。また、AFPは慢性肝炎や肝硬変でも値が上昇することがあります。

さらに重要なのは、がんがあっても腫瘍マーカーの値が正常のケースもある点です。特に早期がんは腫瘍が小さいため、血液中の腫瘍マーカーがまだ上昇していないことも少なくありません。

そのため、腫瘍マーカーは残念ながら早期がんの発見に必ずしも有効とは言えません。単独でがんの有無を判断する検査ではなく、あくまで参考情報の一つとして用いられる検査です。実際の医療現場では、腫瘍マーカーは主に次のような目的で使われることが多いです。

・がん治療後の再発チェック

・治療効果の評価

・がんの進行度の参考指標

つまり腫瘍マーカーは、「がんを見つけるための検査」というよりも、がんの診療をサポートする補助的な検査として重要な役割を持っています。

Q.「腫瘍マーカーはがんの早期発見には向かない」ということですが、検査を受けるときの注意点について、教えてください。

安江さん「例えば大腸がんの場合、腫瘍マーカーとしてよく使われるCEAは、進行がんでは上昇することが多いものの、早期がんでは正常値のままであることが珍しくありません。そのため、腫瘍マーカーが正常だからといって『がんがない』と安心してしまうのは危険です。

また、腫瘍マーカーは、先述のようにがんがないのに値が高くなる『偽陽性』になることも少なくありません。このような場合、腫瘍マーカーが高値になっても、必ずしもがんがあるとは限りません。そのため、結果によってはCT（コンピューター断層撮影）や内視鏡検査など追加の検査が必要になることもあります。

こうした背景から、多くの国の医療ガイドラインでは、一般の健康な人に対する腫瘍マーカー単独のがん検診は推奨されていない場合が多いです。

ただし、腫瘍マーカーが全く役に立たないというわけではありません。むしろ、すでにがんが診断された後の管理では非常に重要な役割を果たします。

例えば大腸がんの手術後の患者の場合、CEAを定期的に測定することで再発の可能性を早期に察知できる場合があります。また、膵臓がんではCA19−9の値が治療効果の指標になることもあります。

健康診断で腫瘍マーカーを受ける場合には『これだけでがんが見つかるわけではない』という点を理解し、あくまで参考情報の一つとして考えることが大切です」

Q.がんかどうかをより正確に検査したい場合、腫瘍マーカー以外にはどのような方法があるのでしょうか。

安江さん「がんを早期に発見するためには、腫瘍マーカーだけでなく、臓器ごとに適した検査を受けることが重要です。

例えば消化器のがんでは、内視鏡検査が非常に重要です。胃がんの早期発見には胃カメラ検査が有効であり、数ミリ程度の小さな病変でも見つけることができる可能性があります。また、大腸がんの早期発見には大腸内視鏡検査が最も確実な方法の一つとされています。

内視鏡検査では、粘膜を直接観察するだけでなく、疑わしい部分から組織を採取して病理検査（生検）を行うことができます。この病理検査によって、がんかどうかを最終的に診断することができます。

次に重要なのが画像検査です。CT検査やMRI（磁気共鳴画像法）検査、超音波検査などは体の内部を詳しく調べることができ、腫瘍の位置や大きさ、転移の有無などを評価するために用いられます。

例えば膵臓がんや肝臓がんなどは、腫瘍マーカーだけでは見つけることが難しい場合が多く、CTやMRIなどの画像検査が重要になります。前立腺がんの診断は、MRI、特に複数の撮影法を組み合わせた精密な「マルチパラメトリックMRI（mpMRI）」が非常に有用とされています。mpMRIにより、がんが疑われる部位の特定や悪性度の推定（PI−RADS評価）が可能となり、生検の必要性の判断に役立ちます。

女性では、乳がん検診のマンモグラフィーや、子宮頸がん検診の細胞診も重要です。これらの検査は、がん死亡率の低下につながることが科学的に確認されています。

このように、がんを早期に見つけるためには、血液検査だけに頼るのではなく、臓器ごとに適した検査を受けることが重要です。年齢や家族歴、生活習慣などのリスクに応じて、適切ながん検診を受けるのをお勧めします」