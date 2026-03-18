『ハイスクール！奇面組』第11話「キャラレル・ワールド」あらすじ＆場面カット！
全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて1月9日（金）より放送中のTVアニメ『ハイスクール！奇面組』。第11話のあらすじと場面カットが公開された。また、旧作アニメで一堂零を演じた千葉繁のゲスト出演が決定した。
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
第11話のあらすじはこちら。
＜第11話「キャラレル・ワールド」あらすじ＞
ある朝の通学路。唯は零と⼀緒になるもすでに遅刻しそうな時間に。そこで零はゲームのバグのようにショートカットしていけば良いといい、現実でもショートカットを使う。しかしいざ学校に到着してみると、なんだか誰も彼もがいつもと雰囲気が違う。別⼈になってしまったような千絵や各組のメンバーたちに⼾惑っていると、教室に⼊ってきたのはなんともう⼀⼈の唯と零だった！？ しかも性格がまったく違うもう⼀⼈の唯と零は、とても仲が悪いようで……
＞＞＞第11話場面カットをすべてチェック！（写真12点）
そして、第11話に旧作アニメで⼀堂零を演じた千葉繁がゲスト声優として出演することが決定。コメントが届いている。
＜千葉繁（パラレル ⼀堂 零役）コメント＞
Q. 久しぶりに⼀堂零を演じると聞いた時の感想や、令和版奇⾯組の感想を教えてください。
私が零くんを演じたのは30代の頃。まさかもう⼀度やれるなんて夢にも思っていませんでした。
ギャグとシリアスが⼊り混じったカオスな世界をはしゃぎ回った濃密な時間！ 感謝の気持ちで⼀杯です！！
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
令和版『ハイスクール！奇⾯組』のメンバーと⼀緒にできれば良かったのですが、スケジュールの関係で私は抜き収録だったのでどんな作品に仕上がってるのか、ワクワクしながら放送を楽しみにしています！！ (^o^)
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
『ハイスクール！奇面組』は、1980年『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まった、新沢基栄によるギャグ漫画を原作としたアニメーション作品。連載開始後、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、当時としては斬新な作品で大ヒット。さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
＜第11話「キャラレル・ワールド」あらすじ＞
ある朝の通学路。唯は零と⼀緒になるもすでに遅刻しそうな時間に。そこで零はゲームのバグのようにショートカットしていけば良いといい、現実でもショートカットを使う。しかしいざ学校に到着してみると、なんだか誰も彼もがいつもと雰囲気が違う。別⼈になってしまったような千絵や各組のメンバーたちに⼾惑っていると、教室に⼊ってきたのはなんともう⼀⼈の唯と零だった！？ しかも性格がまったく違うもう⼀⼈の唯と零は、とても仲が悪いようで……
＞＞＞第11話場面カットをすべてチェック！（写真12点）
そして、第11話に旧作アニメで⼀堂零を演じた千葉繁がゲスト声優として出演することが決定。コメントが届いている。
＜千葉繁（パラレル ⼀堂 零役）コメント＞
Q. 久しぶりに⼀堂零を演じると聞いた時の感想や、令和版奇⾯組の感想を教えてください。
私が零くんを演じたのは30代の頃。まさかもう⼀度やれるなんて夢にも思っていませんでした。
ギャグとシリアスが⼊り混じったカオスな世界をはしゃぎ回った濃密な時間！ 感謝の気持ちで⼀杯です！！
Q. 視聴者の皆さんへのメッセージをお願いします！
令和版『ハイスクール！奇⾯組』のメンバーと⼀緒にできれば良かったのですが、スケジュールの関係で私は抜き収録だったのでどんな作品に仕上がってるのか、ワクワクしながら放送を楽しみにしています！！ (^o^)
（C）新沢基栄／集英社・奇面組
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