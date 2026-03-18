【セブン】週末限定で「ななチキ」など揚げ物がお得に！「クラフトボス」などがもらえる無料券も《3月17日時点のお得情報》

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年3月17日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

毎日使えるクーポンも登場

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

今週の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つあります。

1つめの対象商品は、アサヒ「三ツ矢 ウルトラストロングレモン」（600ml）です。

1本購入すると、「三ツ矢サイダー」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「三ツ矢サイダー」は増量パッケージも対象です。

2つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス ミルクラテ」（500ml）です。

1本購入すると、「クラフトボス チャイラテ」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも3月24日から4月6日まで。

アプリ会員限定のお得なクーポンも

【アーモンド効果プロテイン30円引き】

3月12日から25日までの期間、対象の「アーモンド効果 プロテイン」を1本購入するごとに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●アーモンド効果 プロテイン ナッツ 砂糖不使用

●アーモンド効果 プロテイン カカオ 微糖

●アーモンド効果 プロテイン コーヒー 微糖

クーポンの利用期間は3月12日から4月1日まで。

【クラッツ・チーザ40円引き】

3月12日から25日までの期間、対象のクラッツ・チーザを1個購入するごとに、次回使える40円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●焼きチーズチーザ チェダーチーズ

●焼きチーズチーザ カマンベール

●糖質オフチーザ ダブルチーズ

●クラッツ ペッパーベーコン

●糖質オフクラッツ チキンの黒胡椒仕立て

クーポンの利用期間は3月12日から4月1日まで。

【眠眠打破・強強打破の半額クーポン】

3月12日から25日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して、「眠眠打破」「強強打破」（各50mL）を1本購入するごとに、次回使える半額クーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は、3月12日から4月1日まで。

【ブリトー30円引き】

3月16日から22日までの期間、ブリトー全品を30円引きで購入できます。

【カップヌードル50円引き】

3月16日から29日までの期間、セブン-イレブン会員限定で、対象のカップヌードルに使える50円引きクーポンが毎日届きます。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル

●カップヌードル シーフードヌードル

●カップヌードル カレー

●カップヌードル チリトマトヌードル

クーポンの利用期間は、配信日を含む2日間です。

【揚げ物日替わりスーパーセール】

2週連続で金曜日から日曜日まで、揚げ物が日替わりでお得になるスーパーセールを開催します。

1週目となる3月20日から22日までは対象3種の揚げ物が140円に。

対象の商品は以下の通りです。

●3月20日：ななチキ

●3月21日：ザクチキ（魅惑のうま辛）

●3月22日：揚げ鶏

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ