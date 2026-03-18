「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

失敗してしまった子には「結果」ではなく「過程」をほめる

「うちの子、またテストで悪い点取ってきて……」

ため息をついているおうちのかたに、まずお伝えしたいこと。

それは、私たち赤ペン先生が一番大切にしているのは、「結果」ではなく「過程」だということです。なぜなら過程をほめてこそ、その子自身を無条件で丸ごと認めたことになるからです。

子どもが30点のテストを持ち帰ってきたら、一瞬頭を抱えてしまうかもしれません。でも、30点を取るまでの、その子の行動を振り返ってみるとどうでしょう。

前の日、教科書を開いていませんでしたか？ ノートを見返していませんでしたか？ わからないところについて、おうちのかたに質問してきたりしませんでしたか？

「いいえ、うちの子は何度も言ったのに何もやりませんでした」

よく思い出してみてください。おうちのかたに怒られながらも遊びの手を止め、しぶしぶでも教科書のテスト範囲を開いて、読んでいませんでしたか？ そして朝起きて学校に向かい、テストを受けましたね。

結果だけを見たら、その子の答案は「落第レベル」かもしれません。でも、過程を見れば、「あきらめずに挑戦した」という大きな価値が見つかります。

頭のいい親は、子どもをよく「見る」

挑戦とは、何も力強く前向きな努力ばかりではありません。逃げずにテストを受けたことだって、その子にとっては本当に大きな挑戦なのです。

赤ペン先生と子どもたちは、月に一度、「赤ペン先生の問題」を通してやりとりするだけの関係です。だからこそ、先生たちはおたよりコーナーのひと言や、答案のすみっこの計算の跡などから目いっぱい想像力を働かせます。「この1か月間、この子はどのように過ごしていたのかなあ」と。

ご家庭では、時間を共有する中で、いくらでも「がんばり」の手がかりが見つかるはずです。子どもが勉強している姿を、ぜひ見てあげてください。問題を声に出して読んでいる様子、えんぴつを持って考えている様子、何度も書き直している様子。

答案の「点数」以外にも、あらゆるところに「ほめるポイント」があります。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）