「お花見×おいも」が贅沢に楽しめちゃう！「＆ OIMO TOKYO 中目黒」の限定スイーツをたっぷり紹介
春の心地よさを感じる日も増えてきた今日この頃。お花見シーズンに合わせて、グルテンフリーの熟成蜜芋スイーツ専門店「＆ OIMO TOKYO 中目黒」では、2026年春限定の桜スイーツや、食べ歩きにぴったりなテイクアウトメニューが登場している。
【写真】桜舞う蜜芋モンブランパンケーキ(1980円)
「＆ OIMO TOKYO 中目黒」がある中目黒は、目黒川沿い約4キロにわたり、約800本のソメイヨシノが咲き誇る都内屈指の花見スポット。昼は春風に舞う桜を、夜は幻想的にライトアップされた夜桜を眺めながら、「お芋×桜」の贅沢スイーツを楽しむことができる。
■スイーツも桜もじっくり満喫！カフェで味わえる限定メニュー
店内で味わえる桜スイーツは全部で5種類。今年の桜スイーツは、ヘルシーがキーワードで、すべてグルテンフリー・ショートニング不使用・上白糖不使用で作られているそう。厳選した素材を使用し、味わいはもちろん、食べるのが惜しくなるほど華やかで美しい見た目にも注目してほしい。
桜舞う蜜芋モンブランパンケーキ
今年から登場した、目黒川の水面を美しく染め上げる桜の花びらをイメージしたパンケーキ。生地は体に優しいグルテンフリーで、その上に、お芋の優しい甘みが広がる濃厚なペーストがたっぷりと絞られている。桜を練り込んだアイスクリームの繊細な香りと、フレッシュな苺の酸味が重なり、濃厚ながらも驚くほどさっぱりとしたあと味を楽しめる。
桜のこぼれ蜜芋モンブランパフェ
お店の大人気メニュー「こぼれ蜜芋モンブランパフェ」を桜仕様にアレンジした一品。ベースにはヘーゼルナッツのメレンゲ、ジョコンド、安納芋クリーム、クランブルが使用されている。さらにアクセントとして、カシスのクリームとソースで酸味を効かせ、仕上げに国産の桜を練り込んだ蜜芋クリームをたっぷりかけ、苺で飾り付け。蜜芋の甘さとフルーツの酸味のバランスが絶妙な、中目黒の桜まつりを象徴する、見た目も華やかな熟成蜜芋スイーツだ。
そのほかにも、「桜薫る苺グラスパフェ」や「桜色のヨーグルトアサイーボウル」、「季節の蜜芋プリンアラモード」などがラインナップする。
■お花見のお供にしたい、ワンハンド桜スイーツ
毎年、お花見シーズンには目黒川沿いを賑わせる「& OIMO TOKYO」のワンハンドスイーツ。今年は、テレビやSNSで話題の本格的な蜜芋スイーツが、片手で気軽に楽しめるカップスイーツになって登場している。
搾りたて蜜芋モンブランソフト〜桜仕立て〜
トップは、濃厚なお芋のペーストを贅沢に重ね、周りには桜の花びらに見立てたフレッシュな苺がたくさん。内側には、グルテンフリーのグラノーラと甘酸っぱいカシスホールを忍ばせ、中央にひんやりと冷たいソフトクリームが重ねられている超贅沢スイーツだ。
安納芋のフライド焼きいも
3カ月以上熟成させ、炭火でじっくり焼き上げた安納芋を、さらに高温でさっと揚げて作られた一品。外は香ばしくカリッと、中はとろけるような蜜の甘さで、揚げたての軽やかな塩味が、甘みをいっそう引き立てる。「ねっとり甘じょっぱい」焼きいものフライドポテトは、クセになること間違いなしだ。
そのほかにも、安納芋の焼きいもポタージュや、桜仕立ての抹茶ラテ・ココアなどワンハンドで楽しめるラインナップが登場中だ。
■「& OIMO TOKYO」の味を自宅でも！全国配送OKの贅沢玉手箱
目黒川の桜をイメージした春限定スイーツは、店頭だけでなくオンラインショップでも購入できる。遠方に住んでいる人や、なかなかお店に足を運べない人でも、「& OIMO TOKYO」の限定スイーツを楽しめる。
蜜芋尽くしのスイーツお重箱〜桜霞〜
種子島産の3カ月熟成炭火焼き蜜芋を使用した人気スイーツ10種類を詰め合わせた、贅沢な「スイーツの玉手箱」。昭和天皇への献上品としても名高い熊本県産やまえ栗を丸ごと使用した最高級の一品だ。新年度のご挨拶やバレンタインのお返しなど、大切な人への贈り物にはもちろん、お花見・行楽のお供にもおすすめ。
蜜芋尽くしのスイーツお重箱〜桜霞〜10種類のラインナップ
1. 蜜芋モンブランケーキ
2. 蜜芋バスクチーズケーキ(プレーン)
3. 蜜芋バスクチーズケーキ(抹茶)
4. 蜜芋の焼きいもカヌレ
5. 蜜芋と金柑ジャムのスイートポテト
6. 熟成炭火焼き安納芋の大学いも(粗糖&煎り胡麻)
7. 熟成炭火焼き安納芋の大学いも(バター&アーモンド)
8. チョコがけ蜜芋けんぴチップス(ホワイトチョコ＆ピスタチオ)
9. チョコがけ蜜芋けんぴチップス(ストロベリー＆ココナッツ)
10. やまえ栗の蜜芋パウンドケーキ
※クール便(冷凍タイプ)での配送となります。
■桜スイーツコレクションについて、担当者にインタビュー！
――桜スイーツコレクション展開の狙いや背景、ターゲットについて教えてください。
さつまいもは「秋冬の食材」というイメージが強いですが、私たちは熟成された安納芋の濃厚な甘みを桜と掛け合わせることで、「春にも楽しめる新しい味覚」として提案しています。目黒川の桜を楽しみに訪れる方々に、視覚だけでなく味覚でも春を感じていただきたいという想いから、このコレクションが生まれました。健康志向の高い地域のお客様やインバウンドのお客様にも安心して楽しんでいただけるよう、グルテンフリーや白砂糖不使用など身体への優しさにもこだわっています。
――各スイーツでこだわったポイントや特徴があれば、教えてください。
目黒川で桜を楽しんだあと、その余韻を味覚でも楽しんでいただけるよう、桜のやさしい塩味と熟成安納芋の濃厚な甘みを組み合わせました。見た目の華やかさ、香り、味わいを通して、春の高揚感を感じてもらえるようなスイーツを目指しています。
――昨年の桜スイーツコレクションから進化した点や変化の狙いがあれば教えてください。
昨年のコレクションをベースに、今年はより多くの方に楽しんでいただけるようラインナップを広げました。特に今年はパンケーキが新しく加わり、これまで冷たいスイーツが中心でしたが、温かみのあるメニューが加わったのが特徴です。焼きたてのパンケーキにお芋のペーストや桜アイス、苺を合わせ、ゆっくり楽しんでいただける一皿に仕上げました。
――お店が混雑する時間帯や曜日について教えてください。
桜シーズン中は特に多くのお客様にご来店いただきます。土日祝日の14時以降のスイーツタイムは混み合い、ピークになる時間帯です。
――最後に、読者の方へメッセージをお願いします！
目黒川の桜を楽しんだあとに、味覚でも春を感じていただけるようなスイーツをご用意しています。ゆっくりとした時間を楽しんでいただけますと幸いです。目黒川の桜を楽しみに訪れる方にとって、中目黒の春の定番スイーツになれたらうれしいです。
今年のお花見は、「& OIMO TOKYO 中目黒」の桜スイーツとともに楽しんでみてはいかが。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】桜舞う蜜芋モンブランパンケーキ(1980円)
「＆ OIMO TOKYO 中目黒」がある中目黒は、目黒川沿い約4キロにわたり、約800本のソメイヨシノが咲き誇る都内屈指の花見スポット。昼は春風に舞う桜を、夜は幻想的にライトアップされた夜桜を眺めながら、「お芋×桜」の贅沢スイーツを楽しむことができる。
店内で味わえる桜スイーツは全部で5種類。今年の桜スイーツは、ヘルシーがキーワードで、すべてグルテンフリー・ショートニング不使用・上白糖不使用で作られているそう。厳選した素材を使用し、味わいはもちろん、食べるのが惜しくなるほど華やかで美しい見た目にも注目してほしい。
桜舞う蜜芋モンブランパンケーキ
今年から登場した、目黒川の水面を美しく染め上げる桜の花びらをイメージしたパンケーキ。生地は体に優しいグルテンフリーで、その上に、お芋の優しい甘みが広がる濃厚なペーストがたっぷりと絞られている。桜を練り込んだアイスクリームの繊細な香りと、フレッシュな苺の酸味が重なり、濃厚ながらも驚くほどさっぱりとしたあと味を楽しめる。
桜のこぼれ蜜芋モンブランパフェ
お店の大人気メニュー「こぼれ蜜芋モンブランパフェ」を桜仕様にアレンジした一品。ベースにはヘーゼルナッツのメレンゲ、ジョコンド、安納芋クリーム、クランブルが使用されている。さらにアクセントとして、カシスのクリームとソースで酸味を効かせ、仕上げに国産の桜を練り込んだ蜜芋クリームをたっぷりかけ、苺で飾り付け。蜜芋の甘さとフルーツの酸味のバランスが絶妙な、中目黒の桜まつりを象徴する、見た目も華やかな熟成蜜芋スイーツだ。
そのほかにも、「桜薫る苺グラスパフェ」や「桜色のヨーグルトアサイーボウル」、「季節の蜜芋プリンアラモード」などがラインナップする。
■お花見のお供にしたい、ワンハンド桜スイーツ
毎年、お花見シーズンには目黒川沿いを賑わせる「& OIMO TOKYO」のワンハンドスイーツ。今年は、テレビやSNSで話題の本格的な蜜芋スイーツが、片手で気軽に楽しめるカップスイーツになって登場している。
搾りたて蜜芋モンブランソフト〜桜仕立て〜
トップは、濃厚なお芋のペーストを贅沢に重ね、周りには桜の花びらに見立てたフレッシュな苺がたくさん。内側には、グルテンフリーのグラノーラと甘酸っぱいカシスホールを忍ばせ、中央にひんやりと冷たいソフトクリームが重ねられている超贅沢スイーツだ。
安納芋のフライド焼きいも
3カ月以上熟成させ、炭火でじっくり焼き上げた安納芋を、さらに高温でさっと揚げて作られた一品。外は香ばしくカリッと、中はとろけるような蜜の甘さで、揚げたての軽やかな塩味が、甘みをいっそう引き立てる。「ねっとり甘じょっぱい」焼きいものフライドポテトは、クセになること間違いなしだ。
そのほかにも、安納芋の焼きいもポタージュや、桜仕立ての抹茶ラテ・ココアなどワンハンドで楽しめるラインナップが登場中だ。
■「& OIMO TOKYO」の味を自宅でも！全国配送OKの贅沢玉手箱
目黒川の桜をイメージした春限定スイーツは、店頭だけでなくオンラインショップでも購入できる。遠方に住んでいる人や、なかなかお店に足を運べない人でも、「& OIMO TOKYO」の限定スイーツを楽しめる。
蜜芋尽くしのスイーツお重箱〜桜霞〜
種子島産の3カ月熟成炭火焼き蜜芋を使用した人気スイーツ10種類を詰め合わせた、贅沢な「スイーツの玉手箱」。昭和天皇への献上品としても名高い熊本県産やまえ栗を丸ごと使用した最高級の一品だ。新年度のご挨拶やバレンタインのお返しなど、大切な人への贈り物にはもちろん、お花見・行楽のお供にもおすすめ。
蜜芋尽くしのスイーツお重箱〜桜霞〜10種類のラインナップ
1. 蜜芋モンブランケーキ
2. 蜜芋バスクチーズケーキ(プレーン)
3. 蜜芋バスクチーズケーキ(抹茶)
4. 蜜芋の焼きいもカヌレ
5. 蜜芋と金柑ジャムのスイートポテト
6. 熟成炭火焼き安納芋の大学いも(粗糖&煎り胡麻)
7. 熟成炭火焼き安納芋の大学いも(バター&アーモンド)
8. チョコがけ蜜芋けんぴチップス(ホワイトチョコ＆ピスタチオ)
9. チョコがけ蜜芋けんぴチップス(ストロベリー＆ココナッツ)
10. やまえ栗の蜜芋パウンドケーキ
※クール便(冷凍タイプ)での配送となります。
■桜スイーツコレクションについて、担当者にインタビュー！
――桜スイーツコレクション展開の狙いや背景、ターゲットについて教えてください。
さつまいもは「秋冬の食材」というイメージが強いですが、私たちは熟成された安納芋の濃厚な甘みを桜と掛け合わせることで、「春にも楽しめる新しい味覚」として提案しています。目黒川の桜を楽しみに訪れる方々に、視覚だけでなく味覚でも春を感じていただきたいという想いから、このコレクションが生まれました。健康志向の高い地域のお客様やインバウンドのお客様にも安心して楽しんでいただけるよう、グルテンフリーや白砂糖不使用など身体への優しさにもこだわっています。
――各スイーツでこだわったポイントや特徴があれば、教えてください。
目黒川で桜を楽しんだあと、その余韻を味覚でも楽しんでいただけるよう、桜のやさしい塩味と熟成安納芋の濃厚な甘みを組み合わせました。見た目の華やかさ、香り、味わいを通して、春の高揚感を感じてもらえるようなスイーツを目指しています。
――昨年の桜スイーツコレクションから進化した点や変化の狙いがあれば教えてください。
昨年のコレクションをベースに、今年はより多くの方に楽しんでいただけるようラインナップを広げました。特に今年はパンケーキが新しく加わり、これまで冷たいスイーツが中心でしたが、温かみのあるメニューが加わったのが特徴です。焼きたてのパンケーキにお芋のペーストや桜アイス、苺を合わせ、ゆっくり楽しんでいただける一皿に仕上げました。
――お店が混雑する時間帯や曜日について教えてください。
桜シーズン中は特に多くのお客様にご来店いただきます。土日祝日の14時以降のスイーツタイムは混み合い、ピークになる時間帯です。
――最後に、読者の方へメッセージをお願いします！
目黒川の桜を楽しんだあとに、味覚でも春を感じていただけるようなスイーツをご用意しています。ゆっくりとした時間を楽しんでいただけますと幸いです。目黒川の桜を楽しみに訪れる方にとって、中目黒の春の定番スイーツになれたらうれしいです。
今年のお花見は、「& OIMO TOKYO 中目黒」の桜スイーツとともに楽しんでみてはいかが。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。