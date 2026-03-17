5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、5人の絆を試す協力ゲームでまさかのケンカ!? いつも明るくて元気な最年少の曽野舜太がキレて、リーダー・吉田仁人の胸ぐらをつかんで詰め寄り……!?

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この春進学する人見知りな新大学生を救うため、M!LKは“初対面でも仲良くなれるゲーム”を体験調査することに。5人が体験したYUBIBOは、14本の棒を指で支えていく協力型バランスゲーム。プレイヤーごとに担当カラーを決め、山札から引いたカードの指示に従って指で棒を繋いでいくシンプルなルールだ。

YUBIBOのクリアのカギはチームワーク！ 5人は、「最初の指そこでいいん？」「向き的にさ、ある程度離れといた方がええんちゃう？」などと話し合いながら、1本目の棒を曽野舜太と山中柔太朗、2本目を佐野勇斗と吉田仁人、3本目を吉田と山中でテンポよく繋いでいった。

しかし、ゲームクリアまで残り5本というタイミングで、各メンバーの指に限界が……。それでも5人はなんとか耐えたが、残り2本のタイミングで吉田が棒を繋げようとした瞬間、すでに繋がっていた棒が緩んで落下！ 残念ながら、ゲーム失敗となってしまった。

ゲームクリア目前で失敗したため、メンバーは全員悔しそう……。そんな中、熱い男・曽野の「誰や落としたの!?」というひと言で犯人探しが勃発した！

「お前やろ！」と年上の吉田の胸ぐらをつかむ曽野、煽る佐野、無抵抗で怯える吉田、曽野を優しく止める山中、大笑いする塩粼太智……。ワチャワチャとした“おふざけケンカ”が終わると吉田は、「このゲームおすすめできないな～」「ぜひ仲良くなってからやりましょう」とカメラに向かって呼びかけ、メンバー全員の笑いを誘った。

“おふざけケンカ”にX上でファンたちは、「仲良しゲームでガン詰めえぐいｗｗｗｗｗｗｗ」「14本の棒で仲悪くなるのさすがにかわいい」「吉田さんにわざとつっかかるしゅんたくんほんと好きwww」などと大盛り上がり。

また、ゲームの行方以上にメンバーの指に注目したファンも多い。X上には、「5人それぞれの手が正当な理由で鑑賞できて神ゲーすぎる」「M!LKさんたちの手のアップを拝めて大変ありがたいことでした……顔がきれいな男たちは手指もきれい……」「手フェチなのでYUBIBOで大歓喜」「指フェチ根絶やし企画すぎるだろ」といった声も寄せられた。

なお、M!LKがYUBIBOで遊んでみた映像は、3月10日深夜に放送された彼らのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。

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