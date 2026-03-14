琉球vs山口 スタメン発表
[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](沖縄県陸)
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 46 池田廉
MF 89 高木大輔
FW 26 カル・ジェニングス
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 8 堀内颯人
MF 17 加藤悠馬
MF 25 堀内陽太
FW 18 上野瑶介
FW 19 佐藤未勇
監督
平川忠亮
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 14 下堂竜聖
DF 49 峰田祐哉
MF 4 中島賢星
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
FW 11 藤岡浩介
FW 20 末永透瑛
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 46 池田廉
MF 89 高木大輔
FW 26 カル・ジェニングス
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 8 堀内颯人
MF 17 加藤悠馬
MF 25 堀内陽太
FW 18 上野瑶介
FW 19 佐藤未勇
監督
平川忠亮
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 小澤亮太
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 19 山本駿亮
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 14 下堂竜聖
DF 49 峰田祐哉
MF 4 中島賢星
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
FW 11 藤岡浩介
FW 20 末永透瑛
FW 98 アレフ・フィルミーノ
監督
小田切道治