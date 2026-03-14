[3.14 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第6節](沖縄県陸)

※14:00開始

主審:大穂祐太

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 1 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 27 船橋勇真

MF 7 茂木駿佑

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 16 井堀二昭

MF 46 池田廉

MF 89 高木大輔

FW 26 カル・ジェニングス

控え

GK 50 川島康暉

DF 22 神谷凱士

DF 35 千葉和彦

MF 6 志慶眞巧洋

MF 8 堀内颯人

MF 17 加藤悠馬

MF 25 堀内陽太

FW 18 上野瑶介

FW 19 佐藤未勇

監督

平川忠亮

[レノファ山口FC]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 小澤亮太

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

MF 6 輪笠祐士

MF 7 三沢直人

MF 17 田邉光平

MF 19 山本駿亮

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 34 古川大悟

控え

GK 21 チェ・ヒョンチャン

DF 14 下堂竜聖

DF 49 峰田祐哉

MF 4 中島賢星

MF 25 藤森颯太

MF 28 小林成豪

FW 11 藤岡浩介

FW 20 末永透瑛

FW 98 アレフ・フィルミーノ

監督

小田切道治