食楽web

東京・天王洲アイルといえば、近年は運河沿いに並ぶ倉庫街を活用したアートエリアとして注目を集めています。そんな街に流れる運河の水上に「PETALS TOKYO（ペタルス トーキョー）」はあります。

オランダのアムステルダムにある「ボートハウス」をイメージしたこの宿は、波のゆらめきに包まれながら旅をするように過ごすことができます。そんな特別な体験を叶える「PETALS TOKYO」の魅力を紹介します。

水辺に佇む4室だけの隠れ宿

オランダのアムステルダムにある「ボートハウス」をイメージした外観

天王洲アイル駅を下車し、新東海橋の手前の階段を下ってボードウォークを歩くと、水上に浮かんでいる個性的なコンテナのような建物が、「PETALS TOKYO」です。まずはフロントがある建物でチェックイン。

チェックイン後は、スタッフの案内で小さな橋を渡り、波の上に浮かぶ客室へ。全部で4部屋。

どの部屋からも運河が眺められ、3の部屋は唯一2階部がテラスになっている

一つとして同じ部屋がなく、どの部屋もとても個性的。今回宿泊するのは「PETAL ライト＆クラッシー 4」。

同ホテルの中で1棟だけ離れた場所にあり、賑やかにしていても隣が気にならないので、パーティーを楽しみたい時にもおすすめの部屋です。

普通のホテルとのちがいは、救命胴衣がクローゼットに備えられている

室内に入ると、心地よい木の香りとやわらかな照明。インテリアはシンプルながらも計算されつくした配置で、ラグジュアリーで洗練されています。

船の中だとは思えないほどしっかりとした洗面台とシャワーブース付き

ミニバー（有料）も完備。また、徒歩5分くらいの場所にコンビニなどもあり

デスクもついているので、ちょこっと仕事をしたい時や手紙を書きたくなった時などにも便利。

時折、警備艇がブーンとやってくると波が立ち部屋がゆらゆらと揺れ、ゆりかごのようで心地いい。

屋形船やビルの灯りが映ってゆらゆらと光る流水面

日が沈むと、運河沿いのライトが灯り、水面に反射した光が部屋をやさしく照らします。窓を少し開けると、遠くから聞こえる音楽や船のエンジン音、そして夜風の音。それらがほどよく混じり合い、まるで海外の港町にいるような気分に。

ときおり屋形船がゆっくりと運河を進み、灯りの筋を水面に描きながら通り過ぎていきます。その幻想的な光景を眺めていると、東京の夜が少し違って見えてくるから不思議です。

静かな水面に浮かぶ時間、そして特別なディナーに舌鼓

ディナーは近隣レストランを希望に合わせてコーディネートしてくれます。おすすめは同施設すぐそばにあるレストラン「T.Y.HARBOR」。

3月はリニューアル期間中で、2026年4月上旬に再オープンします。工事期間のディナーと週末ランチは、River Loungeにて、同店の人気メニューの一部を“ビアバースタイル”にアレンジし、通常よりも控えめなボリュームで料理を提供。

「T.Y.HARBOR Brewery 」自慢のクラフトビールとともに、フィッシュ＆チップスやチキンウィングなど定番のビアスナックをシェアしながら楽しめます。

夕食後は運河の夜景を眺めながらほろ酔い散歩。都会にいながら、ここだけはまるで別世界--「PETALS TOKYO」ならではの“水上の夜”を満喫できます。

翌朝のモーニングも至福の時間

ピクニック気分になれる朝食バスケット

翌朝、カーテン越しに差し込む光で目が覚めます。水面が朝の光を反射して部屋いっぱいに広がり、少し早起きしたくなるような清々しさ。

朝食は指定していた時間になると部屋に届きます。バスケットの中には温かいコーヒーやスープ、そして4種類のパンが入っていました。

左からバナナマフィン、シナモンロール、クロックムッシュ、クロックマダム

非日常的な空間で味わう朝食は特別感があってゆっくりと時間をかけて味わいたい

運河を眺めながら、香り高いコーヒーとパン、温かくてほっこりとした味わいのスープを味わう朝のひと時はとっても贅沢。運河の流れのような穏やかな時間がさらに続いていくようでした。

都心にありながら“旅の余韻”を感じる場所

“The Shamisen” Shinagawa 2019 ARYZ

チェックアウトを済ませても、すぐに帰るのが惜しくなるほど心地よい。アートギャラリーを巡ったり、ボードウォークを散歩したり……天王洲の街そのものが、ゆったりとした旅の延長のように感じられます。

記念日やご褒美ステイ、一人で静かにリセットしたい時にもぴったり。「PETALS TOKYO」は、“泊まる”というより“水の上で過ごす”という新しい体験を叶えてくれる、都会の隠れ宿です。

（撮影・文◎牡丹餅あんこ）

●SHOP INFO

ETALS TOKYO（ペタルス トーキョー）

住：東京都品川区東品川2-1

営：チェックイン15:00～／チェックアウト11:00

休：不定休

問：050-5491-2681

https://petalstokyo.com/