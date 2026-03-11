１０日放送のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、女優の岸本加世子が出演。経験した“２人の父”の介護を語った。

１６歳でデビューし、来年５０周年を迎える。母は３６年前に他界したが、岸本には実の父と、母の再婚相手となった育ての父がいた。現在、育ての父の介護をしているが、その前には実の父の介護も経験。その際には、育ての父が実父の介護を手伝ってくれていたという。

現在、「育ての父を自宅で、要介護５なんですけど、介護してます」という岸本。「最初は手探りで、ケアマネジャーやヘルパーに教えてもらいながら始まりました。３回、脳梗塞（こうそく）をやったので高次の機能障害で、失語症とか手足の不自由とかあるんですけど、なんとか家の中はつたい歩きはできるので」と語った。

亡くなった実の父は「再婚した奥さんが亡くなって身寄りが私しかいなくて、要介護２の状態で１人だったので引き取って、私の家の近くにアパートを借りて介護し始めたんですけど、私が仕事の時は、育ての父が通ってオムツ替えてくれたり」と、実の父を育ての父が介護することもあったという。

これを聞いた黒柳徹子は「すごいですね、それは」と感嘆。岸本は「ありがたかったですね。実の父は漁師だったの気性が荒いんですよ」と、育ての父に感謝の気持ちが大きかったという。

黒柳から介護について「どういう風に思いますか？」と問われると「本当に大変です。正直言って。ストレスもたまりますし、だから、枕を蹴っ飛ばしたり、障子を蹴っ飛ばしたりしながら、ストレスをためないように発散しながら、やるようにしてます」と返答。「しょうがないですね。巡ってくるものですから」と話した。