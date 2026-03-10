「ノートパソコン」or「ラップトップ」どっちが【和製英語】？わからなかったらチェックして！

和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！

どっちが和製英語？

「ノートパソコン」と「ラップトップ」、どちらが和製英語でしょうか？ 正解の選択肢には、日本語での略語が含まれています！ あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ノートパソコン」でした！ ノートパソコンは、英語では「laptop（ラップトップ）」や「notebook computer（ノートブックコンピューター）」といいます。 「lap」は、「ひざの上」という意味です。ひざの上に置いて使うことができる大きさであることから「laptop」と呼ばれます。 ちなみに、机の上に置いて使うような大型パソコンは「desktop（デスクトップ）」といいますよ。 あなたはわかりましたか？ このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！

ライター Ray WEB編集部