浜崎あゆみ“へそチラ”リハ着姿に絶賛の声「引き締まったウエスト憧れる」「ボディラインが綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の浜崎あゆみが3月8日、自身のInstagramを更新。ライブのリハーサルの様子を公開した。
【写真】47歳歌姫「ボディラインが綺麗すぎる」美ウエスト際立つリハ着姿
4月8日からロングランツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」を開催する浜崎は「First week of【Scapegoat】濃ゆすぎるスタートでした！」とコメントし、リハーサルの様子を複数枚投稿。へそがチラリと見えるピタッとした黒いTシャツにスウェットパンツにキャップをかぶり真剣な表情でリハーサルに励む姿や、ビッグなシルエットのパーカーに赤いニット帽姿で打ち合わせをする様子などを公開した。
この投稿に、ファンからは「鍛え上げられた美しいスタイル」「引き締まったウエスト憧れる」「ボディラインが綺麗すぎる」「ライブ楽しみ」「かっこよすぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
