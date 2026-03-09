トムとジェリーと楽しむ♡ハーゲンダッツ期間限定「ROCKY CRUNCHY!」新作2種

濃厚で贅沢な味わいが人気のハーゲンダッツから、思わず夢中になる新食感スイーツが登場。期間限定のミニカップ「ROCKY CRUNCHY!」シリーズが、2026年3月10日（火）より発売されます。今回の新作は“ザク硬”食感が魅力の2フレーバー。さらに、人気キャラクター「トムとジェリー」が登場するWEB CMも公開され、SNSキャンペーンも実施予定です。遊び心いっぱいの世界観とともに、特別なアイス体験を楽しんでみませんか♪

“ザク硬”食感が楽しい新作2フレーバー

今回登場するのは、ザクザクを超える“ザク硬”食感が楽しめるROCKY CRUNCHY!シリーズの新作2種類。

なめらかなアイスクリームと、岩のようにごろっとしたトッピングの食感コントラストが魅力です。

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』



価格：373円（希望小売価格・税込）

甘酸っぱいストロベリーの味わいに、“ザク硬”食感を組み合わせたフレーバー。

果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ビター感がアクセントの大きめハードブラックココアクッキーをトッピング。

クリーミーな口当たりとザクッとした食感が重なり、食べ進めるほどに楽しい味わいです。

ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ソルティハニーバター』



価格：373円（希望小売価格・税込）

甘じょっぱいハニーバターの味わいがクセになる一品。バターのコクが広がるバタースカッチアイスクリームに、ほどよい塩味のハードバタービスケットをトッピングしました。

コクのあるアイスと“ザク硬”食感の対比が絶妙で、満足感のあるデザートタイムを楽しめます。

販売先：全国のスーパーマーケット／コンビニエンスストア／デパート他

トムとジェリー出演のWEB CMにも注目

新作の発売を記念し、人気キャラクター「トムとジェリー」が登場するWEB CMも公開。

2本の動画では、“ザクッ”“硬ッ”という食感をトムとジェリーのコミカルな動きで表現。キャラクターが新作アイスの世界を駆け巡る、ポップで楽しい映像に仕上がっています。

さらに、2つの動画が連動した仕掛けもあり、見比べて楽しめる内容になっています。

公開日：2026年3月9日（月）より公開

※各種SNSでは、2026年3月10日（火）に公開

配信先：YouTube／ハーゲンダッツ公式HP／各種SNSなど

SNSキャンペーンも開催

新作発売を記念し、トムとジェリーデザインの限定アイテムが当たるSNSキャンペーンも開催されます。

ユニークなスコップ型スプーンは、アイス好きにはたまらないアイテム♪この機会にぜひチェックしてみてください。

参加方法：ハーゲンダッツ ジャパンとトムとジェリー公式XのWフォローとリポスト

期間：3月12日（木）～3月31日（火）

期間限定の贅沢アイスを楽しんで

ザクッと硬いトッピングと、なめらかなアイスのコントラストが楽しめるハーゲンダッツの新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!」。

ストロベリーの甘酸っぱさとココアのビター感、そして甘じょっぱいハニーバターという魅力的な2フレーバーが期間限定で登場します。

さらにトムとジェリーのコミカルなCMやSNSキャンペーンなど、楽しみ方も盛りだくさん♡自分へのご褒美スイーツとして、ぜひこの特別な味わいを体験してみてください♪