¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¿·ºî¤Î¸½¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë

ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤¾×·â¤òÊü¤Á¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¸ø³«¡£²ñ¼Ò¤«¤é¡ÈÆÍÁ³¤Î²ò¸Û¡É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢À¸¤»Ä¤ë¤¿¤áÉ¬»à¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤È¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ±éµ»¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù
À½»æ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥Þ¥ó¥¹¡Ê¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¡¦¥ß¥ê¡Ê¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ë¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¹¤¤Äí¤È²¹¼¼¤Î¤¢¤ë²È¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²ñ¼Ò¤«¤é²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ºÆ½¢¿¦Àè¤â·è¤Þ¤é¤ºÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà¤¬Á®¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡ 20¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤È¤´°ì½ï¤µ¤ì¤Æ¡¢°ÊÁ°¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¿Í¤Ë¡Ö¤¤¤¤µ¤¡×¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÌÀ³Î¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¤ÎÍ×µá¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ç¡¢¥«¥ß¥½¥ê¤Î¿Ï¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Á°²ó½Ð±é¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯´ÆÆÄºîÉÊ¤¬¡Ø£Ê£Ó£Á¡Ù¤Ç¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Ï¼ã¤´Ú¹ñ·³¤ÎÊ¼Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ½»æ²ñ¼Ò¤Ç¥ê¥¹¥È¥é¤Ë¤¢¤¦¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌòÊÁ¤â¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´ÆÆÄ¤ÎÍ×µá»ö¹à¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÌÀÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£±é¤¸¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¥È½ñ¤¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÄÉ²Ã»ö¹à¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÌÌÀÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤«¤é¡¢ÌÌÀÜ´±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥»¥ê¥Õ¤¬ÅöÁ³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤È¿ÂÐÂ¦¤Î¥Ó¥ë¤«¤é¤ÎÈ¿¼Í¤Î¸÷¤¬âÁ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡© ¤½¤Î¾å¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌÀÜ¤À¤«¤éÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼ê¤ÇµÓ¤òÍÞ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤æ¤¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»õ¤¬ÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ»õ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÌÌÀÜ´±¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥»¥ê¥Õ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Ê£¹çÅª¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ º£²ó¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ü¥à¥â¤Î²È¤Î¼þ¤ê¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤Ç³ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÂæËÜ¤Î¥È½ñ¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¡ØKCIA Æî»³¤ÎÉôÄ¹¤¿¤Á¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê·ì¤Ç³ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¡¢±éµ»¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÅ¾¤Ö¤³¤È¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¢¤Î¸½¾ì¤Ç¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸å¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£²ó¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï¡ØKCIA Æî»³¤ÎÉôÄ¹¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°²ó¤Èº£²ó¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¶¦±é¤Ç¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¤è¤êµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ë¥¹¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËPR¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â±éµ»¤¬¾å¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÍê¤â¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤¬ºÙ¤«¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤«¤éÄó°Æ¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸µ¡¹ËÍ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤è¤¯Äó°Æ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø£Ê£Ó£Á¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤Þ¤êºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤³¤¦¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡¢¤Õ¤È¸À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¡¢¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤â±Ç²è¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤â¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬³è¤«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥Þ¥ó¥¹¤¬Èè¤ì¤Æ¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤¬µ¯¤³¤·¤Ë¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÂ©»Ò¤Î·ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥ó¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Î·ï¤Ç·Ù»¡¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¹¤È¥Ü¥à¥â¤È¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ü¥à¥â¤ÎºÊ¡¦¥¢¥é¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»°¿Í¤Ï¡¢½Æ¤ò²æÀè¤ËÄÏ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤É¤³¤«¤Ë½Æ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£½Æ¤¬Ã½¿Ú¤Î²¼¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢»°¿Í¤¬Ã½¿Ú¤Î²¼¤òÇÁ¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¡¢´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤âÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£²ó¤Î¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Î·Ç¤²¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±éµ»¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ±éµ»¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢ÃÎ¤é¤º¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºî²È¤ä´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬²¿¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢²¿¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤â¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î±éµ»¤ò¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°Õ¿Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÃé¼Â¤Ë±éµ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï°Õ¿Þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Þ¥ó¥¹¤Î´¶¾ð¤ËÃé¼Â¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤µ¤ó¤¬±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤È¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
±éµ»¤ò¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Î¤ßÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬´¶¾ð¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½¸Ãæ¤Ë·ç¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç±éµ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¸ç¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ÂºÝ¤Ë±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó
1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢´Ú¹ñ¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¡Ø£Ê£Ó£Á¡Ù(00)¡¢¡Ø´Å¤¤¿ÍÀ¸¡Ù(05)¡¢¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¥º¡¿ÆâÉô¼Ô¤¿¤Á¡Ù(15)¡¢¡ØMASTER¡¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¡Ù(16)¡¢¡ØKCIA Æî»³¤ÎÉôÄ¹¤¿¤Á¡Ù(20)¡¢¡Ø¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù(23)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê±éµ»¤ò¤ß¤»¤ë¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¡¢¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù(25)¤Ç¤ÎÀ¼¤Î±éµ»¤âÏÃÂê¤Ë¡£
Information¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÁªÂò¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ã¥Ì¥¯
½Ð±é¡§¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥¹¥ó¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥è¥à¡¦¥Ø¥é¥ó¡¢¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó ¤Û¤«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«Ãæ
ÇÛµë: ¥¥Î¥Õ¥£¥ë¥à¥º
PG12
¼Ì¿¿¡¦¾®³Þ¸¶¿¿µª¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦À¾¿¹Ï©Âå
ⓒ2025 CJ ENM Co., Ltd., MOHO FILM ALL RIGHTS RESERVED