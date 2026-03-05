【Happyくじ『セブン-イレブン』】人気商品がデザインそのままのグッズで景品に！
「Happyくじ」から、セブン‐イレブンの人気商品である「からあげ棒」「ちぎりパン」「セブンプレミアム ゴールド」シリーズなどをグッズ化した、Happyくじ『セブン‐イレブン』の発売が決定。2026年3月13日（金）より、セブン‐イレブンにて発売予定だ。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページをご確認を。
＞＞＞Happyくじ『セブン-イレブン』景品をチェック！（写真29点）
Happyくじ『セブン‐イレブン』は、セブン‐イレブンの人気商品を模したグッズを全9等級＋LAST賞にてご用意。中でもイチオシは、本物そっくり！？ なんと90cmのサイズでインパクト抜群な、からあげが1つずつ外せてホットスナック袋デザインの収納袋まで付いた、特賞の「BIG!ぬいぐるみからあげ棒」とふわふわな商品特徴をそのままに、パンの包装パッケージに包まれたLAST賞の「ふんわりちぎりパンクッション」。
そのほかにも、「セブンプレミアム ゴールド金のマルゲリータ」や、「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージがデザインされたA賞の「セブンプレミアム ゴールドシリーズのブランケット」は、裏面に食欲をそそるリアルな商品写真をプリント。
B賞には、ふわふわで可愛いセブンカフェ3種のカップがデザインされた「セブンカフェ ぬい
ぐるみチャーム」をご用意。
またC賞には、ふわふわでもちもちな質感を再現し、包装袋までクリアポーチになった「パンポーチ」や、まるで店舗に並んでいるかのようなD賞の「カップデリキャニスター 」をご用意。さらに、果肉をそのまま食べているようなアイスでおなじみの、「まるで」シリーズのパッケージが鮮やかにデザインされたF賞の「まるでシリーズ ロングタオル」など、セブン‐イレブンの店頭で一度は見たことのある商品が、思わず周りに自慢したくなるアイテムとしてラインアップ。ぜ
ひお近くの取扱店舗に足を運んで、お目当ての商品を狙ってくじをお楽しみを。
