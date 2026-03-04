高須幹弥チャンネル、登録者90万人突破！「12年間変わらない」投稿スタイルとは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【チャンネル登録９０万人突破！】私が毎日投稿を続けられた理由をお話しします」と題した動画を公開。チャンネル登録者数が90万人を突破したことを報告し、毎日投稿を継続できた理由について語った。
動画の冒頭で高須氏は、チャンネル登録者数が90万人を突破したことに「行き過ぎ！」「たまげたなあ」と喜びを爆発させ、視聴者への感謝を述べた。毎日投稿を続けられた理由については、自身のスタイルが「ほとんど底辺YouTuberと変わらない」からだと分析。12年以上前からほぼ一人で、経費もかけずに「撮って出し」の無編集に近い動画を投稿し続けてきたという。
高須氏は、HIKAKIN氏のようなトップYouTuberを例に挙げ、現在のYouTube業界の動向を解説。多くの人気YouTuberがチームを組み、編集や効果音、テロップなどに凝った高品質な動画を制作していると指摘。このスタイルは時間と労力、費用がかかるため、毎日投稿のハードルが高くなるとの見解を示した。一方で、自身の「ステハゲスタイル」とも称される手法は、本業である美容外科医の仕事の合間に一人で完結できるため、毎日投稿が可能だと説明した。
YouTubeがテレビと競合するプラットフォームへと変化し、クリエイター間の過当競争が激化している現状にも言及。その中で、あえて初期のYouTuberのようなシンプルなスタイルを貫くことが、結果として継続につながり、90万人という支持を得られたと自己分析した。今後もこのスタイルを続け、100万人の大台を目指すとしている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。