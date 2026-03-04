この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【チャンネル登録９０万人突破！】私が毎日投稿を続けられた理由をお話しします」と題した動画を公開。チャンネル登録者数が90万人を突破したことを報告し、毎日投稿を継続できた理由について語った。

動画の冒頭で高須氏は、チャンネル登録者数が90万人を突破したことに「行き過ぎ！」「たまげたなあ」と喜びを爆発させ、視聴者への感謝を述べた。毎日投稿を続けられた理由については、自身のスタイルが「ほとんど底辺YouTuberと変わらない」からだと分析。12年以上前からほぼ一人で、経費もかけずに「撮って出し」の無編集に近い動画を投稿し続けてきたという。

高須氏は、HIKAKIN氏のようなトップYouTuberを例に挙げ、現在のYouTube業界の動向を解説。多くの人気YouTuberがチームを組み、編集や効果音、テロップなどに凝った高品質な動画を制作していると指摘。このスタイルは時間と労力、費用がかかるため、毎日投稿のハードルが高くなるとの見解を示した。一方で、自身の「ステハゲスタイル」とも称される手法は、本業である美容外科医の仕事の合間に一人で完結できるため、毎日投稿が可能だと説明した。

YouTubeがテレビと競合するプラットフォームへと変化し、クリエイター間の過当競争が激化している現状にも言及。その中で、あえて初期のYouTuberのようなシンプルなスタイルを貫くことが、結果として継続につながり、90万人という支持を得られたと自己分析した。今後もこのスタイルを続け、100万人の大台を目指すとしている。

