この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「どっちを買うべき？」トヨタ人気SUVのRAV4とカローラクロスを両方買ったオーナーが本音比較！驚きの燃費と装備差とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【どっちを買うべき?!】新型RAV4 vs カローラクロス比較対決! 価格･サイズ･内装･車中泊･燃費などを両方買ったオーナーが正直評価! オススメはどっちだ?! 【2026トヨタSUV比較】」を公開した。トヨタの人気SUVである「新型RAV4」と「カローラクロス」の両方を実際に購入し所有するオーナーの視点から、価格、サイズ、装備、走りなどを徹底比較し、それぞれの魅力と選び方のポイントを解説している。



ワンソク氏はまず、両車のサイズと取り回しの違いに着目。「日常使いの足としては、サイズが小さいカローラクロスの方が便利」と、最小回転半径5.2mの扱いやすさを評価する。一方で価格差は約150万円あり、装備面ではRAV4に分があることを指摘。特にRAV4に搭載された新OS「Arene（アリーン）」によるナビやメーターの進化、デジタルキーの使い勝手といった「新しいユーザー体験」に感動したと語る。



内装や快適装備においては、カローラクロスがこのクラスでは珍しい「シートベンチレーション」や「ステアリングヒーター」を完備している点を取り上げ、「400万円前後でこの充実はコスパが良い」と絶賛。一方、RAV4は後席シートヒーターや開閉可能なパノラマムーンルーフ、広大で使い勝手の良いラゲッジスペースなど、上位モデルならではの余裕と機能性を紹介した。



走行性能と燃費の比較では、両車ともにレギュラーガソリン仕様で経済的である点に言及。特にRAV4ハイブリッドは、新搭載の「クルーズコントロール エコランモード」の効果もあり、高速道路での実燃費がリッター24kmを超えたという驚きの結果を報告。「トヨタのハイブリッドSUVの燃費は化け物か」と、その効率の良さに舌を巻いた。



ワンソク氏は総括として、「街乗りメインでコスパを重視するならカローラクロス、長距離ドライブや先進的な機能を求めるならRAV4」という視点を提示。自身の用途に合わせて選ぶことが重要だとし、両車ともに完成度の高いSUVであると結論付けた。



