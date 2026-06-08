【実話】出産5カ月で夫が大麻で逮捕！派遣会社の担当者｢やってくれましたね｣→仕事の信用も、住む場所も失いかける妻【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードを描いた漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』が注目を集めている。今回は本作の一部を紹介するとともに、作者のReina(@Reina770)さんに当時の心境を聞いた。
■夫の逮捕と容赦ない現実
夫の逮捕後、新しい物件を探すもののなかなか見つからずに苦労する妻のレイナ。息子とお風呂に入りながら、今後の生活費などを考えて落ち込んでしまう。
■救いの手とこれからの道
そこへ派遣先の支配人がやって来て、｢レイナさんにはあと2ヶ月働いてもらいます｣と契約更新の話をする。さらに、会社で使っていない寮を貸してもらえることになり、レイナは帰宅して早速荷造りに取りかかる。夫とは先日警察署で面会をしただけで、離婚したあとの生活など考えるべき課題は山積みだ。
そんなとき、弁護士から保釈の審査が無事通った連絡が入り、保釈できることがわかる。物件が見つからなかった当時の心境についてReinaさんは、｢意地でも物件を見つける気持ちで動いていましたが、子どもがいる以上無茶はできなかったので、どうしてもダメだったら親に頭を下げて一度地元に戻るという選択を考えていました｣と語る。保釈の知らせを聞いたときは、やっと1つ道が見えてきたような気がして、また頑張ろうと思えたという。育児に追われながら、離婚を視野に入れて過ごすレイナの今後に注目したい。
取材協力：Reina(@Reina770)
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