大感謝セール「ハンズメッセ春」が3月8日まで開催中！日用品や消耗品がお得に買える。

東急ハンズは2026年3月8日まで、利用者への感謝を込めて、お得なセールイベント「ハンズメッセ春」を全国の店舗とネットストアで開催しています。

新生活の準備に、消耗品の買いだめに

定番の日用品や消耗品はもちろん、新生活の準備に必要な調理器具やタオルなどがおトクにゲットできます。さらに、いつもよりポイントがアップするアイテムもあります。

セール対象商品の一部をピックアップして紹介します。

・電子レンジ調理用品各種（価格各480円から）

毎日の料理で使えるアイテムがセール価格に。 この春新生活を始めるなら、一式揃えるチャンスです。

・アマノフーズ いつもの味噌汁・スープ各種（価格各980円から）

フリーズドライの味噌汁とスープをそれぞれセットにして販売しています。忙しい日々の食事に手軽に一品プラスしたい時に便利。非常食としてストックするのもアリです。

・【ハンズ限定】日本盛 日本酒の超しっとりセット（価格は2200円）

ハンズ先行販売の「日本酒の超しっとり濃密マスク」を、「日本酒の超しっとり化粧水」2本と一緒にオリジナル巾着に入れたハンズ限定セットです。

・ナンバーズイン シートマスク 5枚入アソートセット（価格は1188円）

韓国発のスキンケアブランド「ナンバーズイン」で人気のシートマスクが5枚入ったセットです。それぞれ効果が異なります。

・ドウシシャ ゴリラのふたつかみ（価格は各6900円）

強力ポンプとエアバッグで、まるでゴリラに揉まれているようなハイパワーのマッサージャー。疲れたふくらはぎと太ももをしっかりケアします。

ここで紹介した以外にも、まだまだおトクな商品は盛りだくさん。ほかの商品やハンズクラブ基準ポイントアップの詳細については特集ページで確認できます。

掲載商品は、一部店舗では取り扱いがない場合があります。また、在庫はなくなり次第終了です。店舗とネットストアでは取り扱い商品が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部