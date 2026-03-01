｢とり釜めしの素｣を使って｢中華おこわ｣｢たこ飯｣が炊飯器で作れるって知ってた?

丸美屋から発売されている｢とり釜めしの素｣を使ったことはありますか。今回は、｢とり釜めしの素｣を使ってアレンジ料理に挑戦してみました。炊飯器に必要な材料をいれて炊くだけなので、とっても簡単なのにインパクトのあるメニューが完成します。実際に作ってみたので紹介していきます。時間がない日も、炊飯器1台でできるので、ぜひ参考にしてみてください。

とり釜めしの素

丸美屋から発売されている｢とり釜めしの素｣は味付けがしっかりとしていて、具材も入っているので、そのまま食べてももちろんおいしい。

今回は、｢とり釜めしの素｣を使ったとっても簡単なアレンジレシピを紹介していきます。

アレンジレシピ①中華おこわ風

｢とり釜めしの素｣を使って、｢中華おこわ風｣を作ってみました。

作り方は、｢とり釜めしの素｣とシュウマイとお餅を炊飯器にいれて炊くだけです。お米3合に対して、お餅は2個･シュウマイは3個がおすすめの分量です。

炊き上がると、お餅がとけてもっちり感がでてくるのでおこわみたいな食感になります。｢中華おこわ風｣がとっても簡単に完成するので、おすすめです。

アレンジレシピ②たこ飯

｢とり釜めしの素｣を使って、｢たこ飯｣を作ってみました。

作り方は、｢とり釜めしの素｣とタコをいれて炊くだけです。｢とり釜めしの素｣には具材がたくさん入っているので、タコを用意するだけでいいのは楽ちんです。

炊き上がると、タコのいい香りがします!タコの代わりにイカをいれると、いかめしにもアレンジできちゃいます。いれる材料をアレンジすることで、炊き込みご飯のレパートリーが増えますね。

いかがでしたか。味付けが整っている｢とり釜めしの素｣を使うので、調味料を新たに揃えることなく、おいしいメニューが作れて便利です。

3合炊き炊飯器だと少し作りにくいので、それ以上の炊飯器で作るのがおすすめです。ぜひ、みなさんも試してみてくださいね。

取材協力/丸美屋