水が使えなくても整えられる。大人世代の“防災ポーチ”という備え #知り続ける
東日本大震災から15年。防災意識は高まっていても、「防災リュックは押し入れの奥」という人は少なくありません。食料や水の備蓄は考えていても、“自分の身だしなみ”までは後回しになりがちです。
けれど、もしものときに心を支えてくれるのは、案外「いつもの自分らしさ」かもしれません。ふと鏡に映った自分の顔に、少しでも整った印象があれば、それだけで気持ちは落ち着くもの。大人世代が本当に準備しておきたい“防災ポーチ”の中身を、今あらためて見直してみませんか？
水が使えない前提で考える顔や髪のケア
断水時にまず困るのが、顔や髪のケア。そんなときに頼れるのが、拭き取りタイプのクレンジングシートや洗顔シート、ドライシャンプーです。汗や皮脂をそのままにしておくと不快感が増し、気持ちも沈みがちになります。
“身だしなみを整える”と気持ちが安定する
フルメイクは難しくても、眉とリップがあるだけで印象は整います。眉ペンシルと色付きリップは、防災ポーチにも収まりやすい軽量アイテムです。
「少し整えた自分」でいることは、想像以上に心を落ち着かせてくれます。避難所生活のように不安が続く状況では、身だしなみを整える行為そのものが、日常感覚を取り戻すきっかけにもなるでしょう。
40代以降は“薬類と保湿”も忘れずに
大人世代にとって、常備薬やサプリメントは生活を支える大切な存在。数日分でも小分けにして準備しておくと安心です。さらに忘れがちなのが保湿ケア。乾燥は肌荒れだけでなく、かゆみや不快感にもつながります。小さな保湿バームやオールインワンジェルがひとつあるだけで、心身の負担は大きく変わります。
災害は起きてほしくないもの。でも、起きたときに自分を守れるのは日々の備えです。防災ポーチは特別なものではなく、いつものポーチを少し見直すことから始められます。“整えておく”という小さな準備が、有事の際もあなたらしさをきっと支えてくれるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災および一般的な美容知識をもとに編集部が再構成しています
