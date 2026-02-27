「普通のアウターは着尽くした」シンプル派も着回せる「シンプルすぎない」お手頃アウター

アウターはスタイリングの印象を決定づけるから。新たな１枚を手に入れることは着慣れた装いを活性化するきっかけに。羽織るだけでワードローブの鮮度を上げる色やデザインのアイテムを、35,000円以下を条件にえりすぐり。



肌寒い日には「こうも着たい」

比較的リーズナブルなアウターを用いて、2通りのスタイリングを模索。装飾性が高く、手にとりやすいコートでも見た目や値段だけじゃなく「実用的に使える」ことを実証。



「カジュアルにもうまくなじむ」プードルみたいな白

brand : Sea Room lynn
price : ￥27,500（tax in）


ドライな風合いのボア素材で甘さひかえめかつ、気楽に羽織れるシャツタイプ。裏地はスエード素材との異素材コンビで、脱いだときも抜け目のないデザイン。



ボアのボリュームを頼りに細身ボトムを攻略

ボアオーバーシャツコート／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）　Gジャン／ニードバイ ヴィンテージ（ゲストリスト）　レギンス／SEA（エスストア）　サングラス／MANGO　バックパック／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）　ロングブーツ／バナナ・リパブリック　


ゆとりのあるサイズ感のおかげで厚手のGジャンに重ねても膨張見えを回避できる。足元はロングブーツで引き締めてボリュームの対比をきわ立てて。



フロントを閉じてももつトップスのようなデザイン性

ボアオーバーシャツコート／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店）　黒タートルネックニット／ジョン スメドレー（リーミルズ エージェンシー）　デニムパンツ／ニードバイヴィンテージ（ゲストリスト）　ピアス／SLY（バロックジャパンリミテッド）　ローファー／A de Vivre　バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン）


白シャツよりも立体的で、普通のアウターよりもライトに着やすい。都合のいい見た目を利用すれば、ばさっと羽織るだけでそれなり以上に。どことなくきちんと感がありながら、親しみやすい愛嬌がそなわるのもシャツタイプ＋ふわふわのおかげ。



