





アウターはスタイリングの印象を決定づけるから。新たな１枚を手に入れることは着慣れた装いを活性化するきっかけに。羽織るだけでワードローブの鮮度を上げる色やデザインのアイテムを、35,000円以下を条件にえりすぐり。







肌寒い日には「こうも着たい」

比較的リーズナブルなアウターを用いて、2通りのスタイリングを模索。装飾性が高く、手にとりやすいコートでも見た目や値段だけじゃなく「実用的に使える」ことを実証。







「カジュアルにもうまくなじむ」プードルみたいな白

brand : Sea Room lynn

price : ￥27,500（tax in）



ドライな風合いのボア素材で甘さひかえめかつ、気楽に羽織れるシャツタイプ。裏地はスエード素材との異素材コンビで、脱いだときも抜け目のないデザイン。







ボアのボリュームを頼りに細身ボトムを攻略

ボアオーバーシャツコート／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） Gジャン／ニードバイ ヴィンテージ（ゲストリスト） レギンス／SEA（エスストア） サングラス／MANGO バックパック／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店） ロングブーツ／バナナ・リパブリック



ゆとりのあるサイズ感のおかげで厚手のGジャンに重ねても膨張見えを回避できる。足元はロングブーツで引き締めてボリュームの対比をきわ立てて。







フロントを閉じてももつトップスのようなデザイン性

ボアオーバーシャツコート／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） 黒タートルネックニット／ジョン スメドレー（リーミルズ エージェンシー） デニムパンツ／ニードバイヴィンテージ（ゲストリスト） ピアス／SLY（バロックジャパンリミテッド） ローファー／A de Vivre バッグ／VASIC（ヴァジックジャパン）



白シャツよりも立体的で、普通のアウターよりもライトに着やすい。都合のいい見た目を利用すれば、ばさっと羽織るだけでそれなり以上に。どことなくきちんと感がありながら、親しみやすい愛嬌がそなわるのもシャツタイプ＋ふわふわのおかげ。







（コーディネートのプライスや着回し方へ）

【全18着の一覧】≫「普通のアウターは着尽くした」シンプル派も着回せる「シンプルすぎない」お手頃アウター