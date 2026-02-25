広島ホームテレビ「スナックコットン」で、前田智徳さんと塚本恋乃葉さんによる親子旅企画が放送されます！

新幹線でUSJへ向かう道中から現地までを追う構成で、普段見られない一面を楽しめる回です。

鉄道好き芸人とUSJ好き芸人の豆知識も加わり、移動とパーク体験の両方を押さえた内容になっています。

広島ホームテレビ「スナックコットン 前田家の新幹線USJ旅」

放送日：2026年2月26日放送時間：深夜0時15分〜放送局：広島ホームテレビ見逃し配信：TVer

広島ホームテレビは、地域発の情報やバラエティを届ける放送局です。

同局の「スナックコットン」は、コットンの西村真二さんときょんさんが“気になる”テーマを掘り下げる番組です。

今回の放送では、前田智徳さんと塚本恋乃葉さんを父娘役に迎えた「前田家」のUSJ親子旅に密着します。

前田家USJ親子旅の企画内容

移動手段：新幹線行き先：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

旅の導線が明確なので、移動中の会話と現地でのリアクションを一連の物語として追いやすい構成です。

出演者と見どころの組み立て

出演者数：6名親子設定：1組

前田智徳さんと塚本恋乃葉さんの親子設定に、コットンの進行と芸人2名の豆知識が重なり、情報性とバラエティ性の両立が図られています。

放送後に押さえたい視聴導線

見逃し配信チャネル：TVer公式SNS媒体数：3媒体

本放送後も関連導線が整理されているため、過去回とあわせて番組の空気感をつかみやすい点が魅力です☆

USJを目的地にした親子旅というわかりやすいテーマで、深夜帯でもテンポよく視聴できます。

移動と現地体験を短い放送枠でまとめて見られるため、旅バラエティとしての満足感も高い回です。

レジェンド前田智徳と娘の本気旅をのぞく夜！

広島ホームテレビスナックコットン「前田家USJ親子旅密着編」の紹介でした。

