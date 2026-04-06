3日、皇居・東御苑内に建設中の「大手休憩所」（仮）のカフェ事業について、コーヒーチェーン店「猿田彦珈琲」が優先交渉権を取得し出店協議に入ったことが発表された。 大手休憩所とは、外国人を中心に皇居東御苑への観光者が急増したことを受けて大手門側に新造される休憩所で、もともと東御苑は1960年代より皇居の一部を附属庭園として開放しており、音楽堂や美術館などが作られていた。今後はターミ