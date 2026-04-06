Image: leungchopan/Shutterstock この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年4月5日、「将来、iPhoneには『空中ジェスチャー』や『曲面ディスプレイ』が採用される？」という記事を掲載しました。当時はホームボタンがオミットされたiPhone Xの登場直後