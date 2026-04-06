東京・永田町の自民党本部＝2025年9月自民党は6日、2025年末時点の党員数が100万3298人だったと発表した。24年末から約2万5千人減り、3年連続で減少した。鈴木俊一幹事長は記者会見で、「政治とカネ」問題による政治不信が続き、24年衆院選と25年参院選での連敗も影響したと分析。「党員獲得に力が十分回らなかった。目標の120万人に向けて努力したい」と述べた。都道府県別では、高市早苗首相（党総裁）の地元・奈良県で党員