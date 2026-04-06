ボーイズグループSUPER JUNIORのコンサートで観客の転落事故が発生したことを受け、所属事務所SMエンターテインメントが謝罪した。4月5日、SUPER JUNIORはソウル・KSPO DOMEで20周年記念ワールドツアーのアンコール公演「SUPER SHOW 10 SJ-CORE in SEOUL」の最終公演を開催した。【写真】ヒチョル、ジェジュンと“奇跡の2ショット”この日、公演終盤に一部の客席エリアでトラブルが発生した。設置されていた柵（フェンス）が倒れ、