【四川麻婆豆腐】本格中華の味わいを家庭用レシピで！
中国・四川省出身の人気インフルエンサー・ヤンチャン（楊小溪）さんが教える、本格中華料理レシピ。10年以上の試行錯誤を経て確立した、日本の家庭用コンロとフライパン、身近な調味料や食材で作ることができるレシピを紹介します。
「医食同源」のたくさんの知恵が込められているという中華料理。そのおいしさと奥深さを家庭で味わってみませんか？
※本記事はヤンチャン（楊小溪）著の書籍『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』から一部抜粋・編集しました。
四川料理を代表する一品。豆板醤のピリッとした辛さと花椒のしびれる香りが特徴です。
ひき肉のうま味をしっかり引き出し、ごはんにぴったりのおかずに。
本格的な味わいを家庭でも作りやすいレシピにしてご紹介します。
材料（2人分）
絹ごし豆腐 … 1丁（約300g）
豚ひき肉 … 80g
豆板醤 … 大さじ1
豆豉 … 小さじ1
にんにく（みじん切り） … 2片分
しょうが（みじん切り） … 小さじ1
長ねぎ（小口切り） … 大さじ2
花椒粉（花椒油でも可） … 小さじ1
A 水 … 150ml
しょうゆ・酒 … 各小さじ1
砂糖 … 小さじ1/2
【水溶き片栗粉】
片栗粉 … 大さじ1/2
水 … 大さじ4
サラダ油 … 大さじ4
作り方
1 豆腐は2cm角に切る。
2 フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、ひき肉を炒める。肉の色が変わって脂が出たら端に寄せる。
3 空いたところに豆板醤と豆豉を入れ、弱火で香りが出るまで炒め、にんにく、しょうが、長ねぎの半量を加え、ひき肉と一緒に炒め合わせる。
4 Aを加えて混ぜ、1を加えて中火にし、豆腐が崩れないようにやさしく混ぜ、3 〜 5分煮る。
5 水溶き片栗粉を2 〜 3回に分けて加え、そのつど全体をやさしく混ぜる。とろみがついたら火を止めて器に盛り、残りの長ねぎと花椒粉を散らす。
さらにおいしく作れる方法
木綿豆腐を使う場合は、手で小さくちぎって入れると味がしみ込みやすくなります。工程3の香味を出す段階で、お好みで唐辛子粉を入れて10秒くらい炒めると辛さと香ばしさをプラスできます。豚ひき肉を牛ひき肉に替えて作れば、コクとうま味がさらにアップした麻婆豆腐に。
◆レシピ表記について
計量単位は大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200ml、1合＝180ml、
ひとつかみ＝片手で軽く握る量、ひとつまみ＝親指、人差し指、中指の3本で軽くつまむ量です。
著者プロフィール
ヤンチャン（楊小溪）
中国四川省出身。2011年交換留学で来日、一橋大学大学院を修了。17年から中国のSNSで日本の情報を発信し、中国の人気ネット番組でMCを担当。19年からYouTubeで日本向けに中国語や中国文化などのコンテンツを配信。中国のSNSとYouTubeを合わせると計35万人以上のフォロワーを獲得している。NHK『テレビで中国語』『中国語！ナビ』などテレビ番組にも多数出演。東京・高円寺に店舗「ヤンチャン麻辣湯」も。著書に『33地域の暮らしと文化が丸わかり！ 中国大陸大全』（KADOKAWA）など。
著＝ヤンチャン（楊小溪）／『お家で絶品中華 身近な食材で本場の味を作る』