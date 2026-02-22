この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 千葉県多古町、白亜の市民会館から、多古中学校の学び多き坂道を駆け上がる！！！」と題した動画を公開しました。千葉県多古町を訪れた茂木氏が、白亜の市民会館周辺から多古中学校へと続く坂道を駆け上がりながら、道中で見つけた言葉や風景について語る様子が収められています。



動画の冒頭、茂木氏は「千葉県の多古町、多い、古いと書く」と地名を紹介。「走る前に土地の雰囲気を味わいたい」と話し始めますが、「さっきお弁当いただいたばっかりで」と、満腹状態でのスタートであることを明かします。「そんな速く走れない」と苦笑しつつも、広々とした緑地や公園を軽快に駆け抜けていきます。天気にも恵まれ、「穏やかな街」と多古町ののどかな空気を楽しんでいる様子が伝わってきます。



動画の中盤、茂木氏は多古中学校へと続く上り坂に差し掛かります。この坂道には、生徒たちに向けたと思われる様々な標語が掲示されており、茂木氏は足を止めてそれらを読み上げます。「Strong and Steady」「挨拶 親切 奉仕」といった言葉に加え、「整った身なり 美しい心」「一歩一歩努力の坂道」という看板を発見。「心に響く」「登るたびにそういうことを思う」と、教育的な環境に感銘を受けた様子を見せました。また、「その飛躍は今日の充実」という言葉には、「いいですね」と深く頷いています。



坂を登りきった茂木氏は、眼下に広がる景色を見渡します。スタート地点付近にあった建物について「ホワイトハウスみたいな体育館、そして市民会館」と表現し、「立派な建物だね、きれいだね」と称賛しました。



旅先でランニングをする「旅ラン」は、観光地巡りとは一味違った視点で土地の魅力を発見できるアクティビティです。茂木氏の動画を参考に、訪れた街の空気を感じながら走ってみてはいかがでしょうか。