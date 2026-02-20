本田翼「何度もお世話に」紫外線対策＆トーンアップに！愛用のUV下地を紹介

本田翼さんが、自身のInstagramに動画を投稿！その中でベースメイクについて紹介してくれました。PR投稿ではあるものの、本田さんなりの使用感も語ってくれています！

■ベースメイクに

投稿で登場したのはこちら！

ラ ロッシュ ポゼ/UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ＋ 税込3,960円（公式サイトより）

UVカット効果はもちろん、トーンアップやツヤ感も叶えてくれるベースメイクアイテム！本田さんはピンク系カラーの「ローズ＋」を愛用。

本田さんは「このラロッシュポゼのUV下地には、何度もお世話になりました」とコメントしながら紹介。

その使い心地について「ローズの色味が使いやすくて、伸びも良くピタッと馴染んでくれます」とトーンと伸びの良さを評価！また、塗布する様子を見せてくれながら「メイクする時は手の甲に出して、点置きしていきます」「こうするとムラなく綺麗に伸ばせます」と塗るときのこだわりも披露しながら、首にもしっかり塗布！

そして仕上がりについても「このツヤ感とトーンアップがリピートの理由ですね」と語り、笑顔を見せていました！

本田さんのInstagramには、ファッションや美容のヒントになりそうな投稿も！芸能活動はもちろん、美容面にも注目が集まる本田さんのアカウント、ぜひチェックしてみてくださいね。