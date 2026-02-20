Image:Amazon.co.jp

AGM Mobile Limitedの「AGM PAD P2 Active」 という“タフネス”タブレットをご存じですか？

スペックがじつに盛り盛りなのですが、特にお風呂場で動画視聴したい方、それも映画館かのような高画質で楽しみたい方におすすめしたいアイテムなんです。

■この記事で紹介している商品

AGM P2 Active 防水 タブレット お風呂 11インチ FHD 16GB RAM 256GB ROM Helio G99 50MP高精細カメラ 8MPカメラ 8000mAh大容量バッテリ Widevine L1 4G LTE ショルダーストラップケース付き 360°回転プチスタ Type-Cコネクタ Gemini AI 対応 39,492円 Amazonで見る PR PR 43,880円 楽天で購入する PR PR

高画質動画・AIを使いこなせる“タフネス”タブレット

Image:Amazon.co.jp

「AGM PAD P2 Active」 のスペック一覧は図の通り。

なかでもおすすめポイントを簡潔に紹介しますと、「超強力防水で高画質動画を楽しみつつ、最新AIをサクサク使いこなせるタフネスなタブレット」です。

お風呂で高画質動画を堪能

Image:Amazon.co.jp

最大の特長は、温泉にも耐え得るIP68/69Kの強力な防水性能を持ちながら、Widevine L1に対応しているところ。

一般的な防水タブレットは動画配信サービスの画質が制限されることが多いなか、本アイテムはお風呂場でも高画質で快適に視聴できるんです。もちろん、キャンプ場などアウトドアでも大活躍します。

なお、「浴室でタブレットを使用する際は、防水栓をしっかりと差し込んでください。そうしないと、スピーカーの性能に影響を及ぼします」とのことなので、その点は注意しましょう。

AI動作・マルチタスクがサクサク操作

Image:Amazon.co.jp

さらに、最新のAndroid 14とGemini AIに最適化されており、声だけで高度な調べ物やタスク管理が可能。

“タフネス機”としては異例の16GBメモリ（仮想含む）とMediaTek G99チップ搭載によってAIの動作やマルチタスクが非常にスムーズで、サクサクした操作感を実現しているんです。

「頑丈なだけのタブレット」ではない「AGM PAD P2 Active」で、 お風呂時間が充実させられますね！

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

