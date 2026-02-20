「あつまれどうぶつの森」の略語は？コロナ禍で大ヒットしたゲームのひとつ♡

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「あつまれどうぶつの森」の略語は？

「あつまれどうぶつの森」の略語はなんでしょうか？ ヒントは、略すと3文字になります。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「あつ森」でした！ あつ森は、Nintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』のことで、2001年4月14日にニンテンドウ 64用ソフトとして発売された「どうぶつの森」シリーズの最新作です。 ゲームのなかでは、村のどうぶつたちと交流したり、釣りやDIY、季節行事への参加など、気ままなスローライフを楽しむことができます。 また、ローカル通信やインターネットを通して、自分やともだちの島に集まることもできるそうですよ。 さまざまな遊び方があり、自分なりの楽しみ方を見つけられるのもあつ森の魅力ですね。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

