「あつまれどうぶつの森」の略語は？コロナ禍で大ヒットしたゲームのひとつ♡
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「あつまれどうぶつの森」の略語は？
「あつまれどうぶつの森」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、略すと3文字になります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「あつ森」でした！
あつ森は、Nintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』のことで、2001年4月14日にニンテンドウ 64用ソフトとして発売された「どうぶつの森」シリーズの最新作です。
ゲームのなかでは、村のどうぶつたちと交流したり、釣りやDIY、季節行事への参加など、気ままなスローライフを楽しむことができます。
また、ローカル通信やインターネットを通して、自分やともだちの島に集まることもできるそうですよ。
さまざまな遊び方があり、自分なりの楽しみ方を見つけられるのもあつ森の魅力ですね。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部