【神コスパ】ミニストップが人気商品50％増量！ポテトもおにぎりも対象はうれしすぎ...。
2026年2月17日から、ミニストップで超おトクな「増量フェア」がスタートしました。
3月2日の「ミニストップの日」に向けた大感謝企画で、人気商品が価格そのまま最大2倍＆50％増量となります。
さらに"32（ミニ）"にちなんだ32円引きキャンペーンも同時開催されます。
まずは第1弾として、8商品がラインアップ。
これは見つけたら即買い...
＜1.5倍増量＞
・Xフライドポテト（321円）
＜ご飯量2倍＞
•わかめごはん（116円）
＜6貫増量＞
•得々にぎり寿司 12貫＋6貫（645円）
＜内容量50％増量＞
•油淋鶏＆麻婆春雨弁当（699円）
•5品目の彩り中華春雨サラダ（235円）※東北は仕様・価格が異なる場合あり
＜麺＆マヨネーズ50％増量＞
•ソース焼そば（マヨネーズ付）（399円）
＜ツナサンド1層増量＞
•3種のミックスサンド（321円）
＜2種のマロンクリーム50％増量＞
•Wモンブランプリン（321円）
3月2日は"32円引き"キャンペーンも
増量フェアにあわせて、3月2日の「ミニストップの日」にちなんだ"32（ミニ）円引き"キャンペーンも実施します。
2月16日からは、ミニストップマーク付きのオリジナルパンを対象に、よりどり2個購入ごとに本体価格から32円引きに。
また、ミニストップオリジナルのサラダチキン4品は本体価格から32円引き、さらにオリジナルチルド飲料は2本購入で1セットにつき32円引きとなります。
いずれも期間限定の企画で、対象商品や実施期間は企画ごとに異なります。
増量フェアは3月2日まで（店舗納品分）。
記載の商品価格は持ち帰り時に適用される軽減税率8％の税込価格です。イートインは10％が適用されます。
一部取り扱いのない店舗があります。
東京バーゲンマニア編集部