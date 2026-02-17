【神コスパ】ミニストップが人気商品50％増量！ポテトもおにぎりも対象はうれしすぎ...。

2026年2月17日から、ミニストップで超おトクな「増量フェア」がスタートしました。

3月2日の「ミニストップの日」に向けた大感謝企画で、人気商品が価格そのまま最大2倍＆50％増量となります。

さらに"32（ミニ）"にちなんだ32円引きキャンペーンも同時開催されます。

まずは第1弾として、8商品がラインアップ。

これは見つけたら即買い...

＜1.5倍増量＞

＜ご飯量2倍＞

＜6貫増量＞

＜内容量50％増量＞

•5品目の彩り中華春雨サラダ（235円）※東北は仕様・価格が異なる場合あり

＜麺＆マヨネーズ50％増量＞

•ソース焼そば（マヨネーズ付）（399円）

＜ツナサンド1層増量＞

•3種のミックスサンド（321円）

＜2種のマロンクリーム50％増量＞

•Wモンブランプリン（321円）

3月2日は"32円引き"キャンペーンも

増量フェアにあわせて、3月2日の「ミニストップの日」にちなんだ"32（ミニ）円引き"キャンペーンも実施します。

2月16日からは、ミニストップマーク付きのオリジナルパンを対象に、よりどり2個購入ごとに本体価格から32円引きに。

また、ミニストップオリジナルのサラダチキン4品は本体価格から32円引き、さらにオリジナルチルド飲料は2本購入で1セットにつき32円引きとなります。

いずれも期間限定の企画で、対象商品や実施期間は企画ごとに異なります。

増量フェアは3月2日まで（店舗納品分）。

記載の商品価格は持ち帰り時に適用される軽減税率8％の税込価格です。イートインは10％が適用されます。

一部取り扱いのない店舗があります。

東京バーゲンマニア編集部