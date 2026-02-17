この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【もう悩まない】初心者はこれやればOK！全身フルケア筋トレ」と題した動画を公開しました。トレーニングを始めたいけれど、何から手をつければ良いか分からないという初心者に向け、全身をバランス良く鍛えるプログラムを紹介しています。



動画は、四つん這いの姿勢で行う「ヒップサークル」からスタート。膝を90度に曲げたまま円を描くように回すことで、お尻と股関節周りの筋肉を鍛えます。のが氏は、体がぐらつかないように固定し、できるだけ大きくゆっくりと円を描くことがポイントだと解説しています。



続いて、体幹を鍛える「バードドッグキープ」を行います。四つん這いから対角線上の手と足をまっすぐ伸ばして姿勢を維持する種目で「まっすぐな背中を保ち、手足は地面と平行になるように」とアドバイスを送ります。ほかにも、仰向けで行う「ハーフワイパークランチ」や「レッグバイシクル」で腹筋にアプローチ。さらに、横向きになって脚を上下させる「外ももトレーニング」でヒップアップと脚の引き締めを目指します。トレーニングの合間には、背中を伸ばす「キャットポーズ」などのストレッチも組み込まれており、体をケアしながら進められる構成です。



この動画は、トレーニング初心者や、どのエクササイズから始めれば良いか分からない人にとって、心強いガイドとなるでしょう。日々のルーティンに全身のフルケアを取り入れて、健康的な体づくりを始めてみてはいかがでしょうか。