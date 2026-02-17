しまむら、バックプリントが目を引く「フォートナイト」の半袖Tシャツを2月18日発売サイズは140cm/150cm/160cm
【FORTNITE 半袖Tシャツ】 2月18日 発売 価格：各1,639円
ファッションセンターしまむらは、「FORTNITE 半袖Tシャツ」をしまむら一部店舗とオンラインストアにて2月18日より発売する。価格は各1,639円。
今回販売される「フォートナイト」のTシャツは、目を引くバックプリントデザインの3色（ホワイト、チャコール、ブラック）。いずれもフロントはワンポイントロゴデザインでどんなボトムスにも合わせやすくなっている。サイズは140cm、150cm、160cm。
