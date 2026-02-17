¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ÌÓÍøÍöÌòÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¤¬³èÆ°µÙ»ß¡¡¥³¥Ê¥óÌò¡¢¹©Æ£¿·°ìÌò¤é¶¦±é¼Ô¤«¤é¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡Ê60¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£16Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¹â»³¤ß¤Ê¤ß(61)¡¢¹©Æ£¿·°ìÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦»³¸ý¾¡Ê¿(60)¤é¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Ç¤Î¶¦±é¼Ô¤¬»³ºê¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡¢²óÉü¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â»³ºê¤ÎµÙÍÜ¤òÅÁ¤¨¡¢ÂåÌò¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥¡¦²¬Â¼ÌÀÈþ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤ÎµÙÍÜ¤ò¼õ¤±¡¢¹â»³¤¬16Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÀÅÍÜ¤·¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡¢Îø¿Í¤µ¤ó¡×¤È»³ºê¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÏÂ²ÂÆà¤Á¤ã¤ó¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙÍÜ¤·¤Æ¤Í¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë²¬Â¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆÌÀÈþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»³¸ý¤È²¬Â¼¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤Ç¥¦¥½¥Ã¥×Ìò¡¢¥Ê¥ßÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤ÎÉ¿¿½ãÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦Æü郄¤Î¤ê»Ò¤âX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÏÂ²ÂÆà¤Á¤ã¤ó¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡¡¸µµ¤¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ªÍö¤¯¤ó¡ª¡×¤È·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£