高くていいより「安くていい」メイクのプロが買い足し続ける「ハイコスパ」な愛用コスメ







日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？





【Recommenders/Hair&Make-up Artist】

木部明美さん（PEACE MONKEY）/＠kibeburu、スガタクマさん/＠sugatakuma







「細かな粒子でさらさらマット肌に」

ネオ エッセンシャル フィニッシュパウダー／LANEIGE お客様サポート



「毛穴や凹凸をカバーしながら、さらっとすべすべなマット肌に整う。ツヤを出したい部分以外にのせて皮脂を抑えるのですが、これなら乾燥感がなく、なめらかな仕上がりに」（スガさん） 切り込みの深さを最適化したメッシュ構造を採用。粉飛びしづらいのもうれしい。







「全色そろえる“優勝マスカラ”」

スカイハイ （右から）01、02／メイベリン ニューヨークお客様相談室



「全色メイクボックスに入れ、現場に持っていくほどお気に入り！ セパレートに塗れて、カールも落ちない。本当にこれしか使っていないくらい」（木部さん） ブラシとコームのよさを兼ねそなえた“スカイリフトブラシ”が、細いまつ毛もキャッチし、きれいにコーティング。







（コスメのプライスなど詳細へ）

【全22コスメの一覧】≫高くていいより「安くていい」メイクのプロ5人が絶賛する「ハイコスパ」な愛用コスメ