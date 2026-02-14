【山羊座】週間タロット占い《来週：2026年2月16日〜2月22日》の総合運＆恋愛運

写真拡大 (全2枚)


来週（2026年2月16日〜2月22日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年2月9日〜2月15日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自分を変化させていきたいでしょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


これまでの自分の行動や計画を変えていきたいです。変更したいことが多いので、どこから手をつけて良いのかわからなくなります。それを周囲の人達に、自分の印象を上げるための計算だと思われてしまうでしょう。仕事や公の場では周りの人達の役に立ちたいのに、流されるだけになってモヤモヤします。

｜恋愛運｜　★☆☆☆☆


これだと思って試す行動が、相手に響かず関係も拗れてしまいます。正攻法で素直に真っ直ぐアプローチしていく方が、自分の印象をアップさせることができるでしょう。シングルの方は、常に誰かと一緒にいたい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の考えの方が正しいと思っています。

｜時期｜


2月18日　びっくりすることがある　／　2月21日　振り切ってしまう

｜ラッキーアイテム｜




ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞